George Monib Khoury

GKH

George Monib Khoury
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
Exness-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
336
Bénéfice trades:
179 (53.27%)
Perte trades:
157 (46.73%)
Meilleure transaction:
130.41 USD
Pire transaction:
-126.03 USD
Bénéfice brut:
1 960.98 USD (453 969 pips)
Perte brute:
-2 197.95 USD (578 108 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (61.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
240.60 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
96.37%
Charge de dépôt maximale:
10.90%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
100
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
182 (54.17%)
Courts trades:
154 (45.83%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.71 USD
Bénéfice moyen:
10.96 USD
Perte moyenne:
-14.00 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-3.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-494.27 USD (7)
Croissance mensuelle:
15.18%
Prévision annuelle:
184.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
405.67 USD
Maximal:
566.71 USD (10.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.61% (566.71 USD)
Par fonds propres:
12.12% (133.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY 70
AUDCAD 65
XAUUSD 57
EURCHF 56
GBPCHF 40
AUDCHF 27
EURGBP 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY 86
AUDCAD -10
XAUUSD -406
EURCHF 51
GBPCHF 69
AUDCHF -10
EURGBP -17
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY 2.9K
AUDCAD -1.3K
XAUUSD -127K
EURCHF 1.4K
GBPCHF 1.9K
AUDCHF -653
EURGBP -1.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.41 USD
Pire transaction: -126 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +61.45 USD
Perte consécutive maximale: -3.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 10
ECMarkets-Live05
0.00 × 10
IMMFX-Real
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 4
FBS-Real-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
LiteFinance-Cent2.com
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
126 plus...
Aucun avis
2025.09.24 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
