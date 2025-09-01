- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
179 (53.27%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (46.73%)
En iyi işlem:
130.41 USD
En kötü işlem:
-126.03 USD
Brüt kâr:
1 960.98 USD (453 969 pips)
Brüt zarar:
-2 197.95 USD (578 108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (61.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.60 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
93.40%
Maks. mevduat yükü:
10.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
182 (54.17%)
Satış işlemleri:
154 (45.83%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.71 USD
Ortalama kâr:
10.96 USD
Ortalama zarar:
-14.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-494.27 USD (7)
Aylık büyüme:
15.18%
Yıllık tahmin:
184.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
405.67 USD
Maksimum:
566.71 USD (10.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.61% (566.71 USD)
Varlığa göre:
12.12% (133.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|70
|AUDCAD
|65
|XAUUSD
|57
|EURCHF
|56
|GBPCHF
|40
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|86
|AUDCAD
|-10
|XAUUSD
|-406
|EURCHF
|51
|GBPCHF
|69
|AUDCHF
|-10
|EURGBP
|-17
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|2.9K
|AUDCAD
|-1.3K
|XAUUSD
|-127K
|EURCHF
|1.4K
|GBPCHF
|1.9K
|AUDCHF
|-653
|EURGBP
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +130.41 USD
En kötü işlem: -126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +61.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 5
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 10
|
IMMFX-Real
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
LiteFinance-Cent2.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
20
100%
336
53%
93%
0.89
-0.71
USD
USD
16%
1:500