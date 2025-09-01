SinyallerBölümler
George Monib Khoury

GKH

George Monib Khoury
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Exness-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
179 (53.27%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (46.73%)
En iyi işlem:
130.41 USD
En kötü işlem:
-126.03 USD
Brüt kâr:
1 960.98 USD (453 969 pips)
Brüt zarar:
-2 197.95 USD (578 108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (61.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.60 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
93.40%
Maks. mevduat yükü:
10.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
182 (54.17%)
Satış işlemleri:
154 (45.83%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.71 USD
Ortalama kâr:
10.96 USD
Ortalama zarar:
-14.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-494.27 USD (7)
Aylık büyüme:
15.18%
Yıllık tahmin:
184.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
405.67 USD
Maksimum:
566.71 USD (10.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.61% (566.71 USD)
Varlığa göre:
12.12% (133.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 70
AUDCAD 65
XAUUSD 57
EURCHF 56
GBPCHF 40
AUDCHF 27
EURGBP 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 86
AUDCAD -10
XAUUSD -406
EURCHF 51
GBPCHF 69
AUDCHF -10
EURGBP -17
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 2.9K
AUDCAD -1.3K
XAUUSD -127K
EURCHF 1.4K
GBPCHF 1.9K
AUDCHF -653
EURGBP -1.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.41 USD
En kötü işlem: -126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +61.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 10
ECMarkets-Live05
0.00 × 10
IMMFX-Real
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 4
FBS-Real-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
LiteFinance-Cent2.com
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.24 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GKH
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
3K
USD
20
100%
336
53%
93%
0.89
-0.71
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.