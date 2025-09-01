- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
336
Profit Trade:
179 (53.27%)
Loss Trade:
157 (46.73%)
Best Trade:
130.41 USD
Worst Trade:
-126.03 USD
Profitto lordo:
1 960.98 USD (453 969 pips)
Perdita lorda:
-2 197.95 USD (578 108 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (61.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
94.99%
Massimo carico di deposito:
10.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
182 (54.17%)
Short Trade:
154 (45.83%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.71 USD
Profitto medio:
10.96 USD
Perdita media:
-14.00 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-494.27 USD (7)
Crescita mensile:
15.18%
Previsione annuale:
184.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
405.67 USD
Massimale:
566.71 USD (10.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.61% (566.71 USD)
Per equità:
12.12% (133.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|70
|AUDCAD
|65
|XAUUSD
|57
|EURCHF
|56
|GBPCHF
|40
|AUDCHF
|27
|EURGBP
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|86
|AUDCAD
|-10
|XAUUSD
|-406
|EURCHF
|51
|GBPCHF
|69
|AUDCHF
|-10
|EURGBP
|-17
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|2.9K
|AUDCAD
|-1.3K
|XAUUSD
|-127K
|EURCHF
|1.4K
|GBPCHF
|1.9K
|AUDCHF
|-653
|EURGBP
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +130.41 USD
Worst Trade: -126 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +61.45 USD
Massima perdita consecutiva: -3.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 5
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 10
|
IMMFX-Real
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 11
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
LiteFinance-Cent2.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
