George Monib Khoury

GKH

George Monib Khoury
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Exness-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
336
Profit Trade:
179 (53.27%)
Loss Trade:
157 (46.73%)
Best Trade:
130.41 USD
Worst Trade:
-126.03 USD
Profitto lordo:
1 960.98 USD (453 969 pips)
Perdita lorda:
-2 197.95 USD (578 108 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (61.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
240.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
94.99%
Massimo carico di deposito:
10.90%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
182 (54.17%)
Short Trade:
154 (45.83%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.71 USD
Profitto medio:
10.96 USD
Perdita media:
-14.00 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-494.27 USD (7)
Crescita mensile:
15.18%
Previsione annuale:
184.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
405.67 USD
Massimale:
566.71 USD (10.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.61% (566.71 USD)
Per equità:
12.12% (133.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 70
AUDCAD 65
XAUUSD 57
EURCHF 56
GBPCHF 40
AUDCHF 27
EURGBP 21
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY 86
AUDCAD -10
XAUUSD -406
EURCHF 51
GBPCHF 69
AUDCHF -10
EURGBP -17
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY 2.9K
AUDCAD -1.3K
XAUUSD -127K
EURCHF 1.4K
GBPCHF 1.9K
AUDCHF -653
EURGBP -1.1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.41 USD
Worst Trade: -126 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +61.45 USD
Massima perdita consecutiva: -3.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 3
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 10
ECMarkets-Live05
0.00 × 10
IMMFX-Real
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 4
FBS-Real-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
LiteFinance-Cent2.com
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
126 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 08:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
