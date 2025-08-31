SignauxSections
Juan Diego Sanchez Torres

Trading Breakouts M4

Juan Diego Sanchez Torres
0 avis
142 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -28%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
890
Bénéfice trades:
441 (49.55%)
Perte trades:
449 (50.45%)
Meilleure transaction:
793.49 AUD
Pire transaction:
-277.91 AUD
Bénéfice brut:
8 641.72 AUD (143 271 pips)
Perte brute:
-9 495.10 AUD (143 491 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (230.31 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
803.30 AUD (3)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
58.20%
Charge de dépôt maximale:
1.06%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
374 (42.02%)
Courts trades:
516 (57.98%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.96 AUD
Bénéfice moyen:
19.60 AUD
Perte moyenne:
-21.15 AUD
Pertes consécutives maximales:
18 (-2 047.93 AUD)
Perte consécutive maximale:
-2 047.93 AUD (18)
Croissance mensuelle:
1.18%
Prévision annuelle:
14.36%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 272.68 AUD
Maximal:
3 321.13 AUD (166.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.23% (3 065.93 AUD)
Par fonds propres:
0.71% (52.73 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 615
AUDJPY 76
AUDNZD 45
AUDCAD 37
NZDCAD 35
GBPUSD 21
XAUUSD 17
CADCHF 6
GBPJPY 6
NZDJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
NZDUSD 3
CADJPY 3
GBPCAD 2
USDCAD 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
USDCHF 1
CHFJPY 1
EURAUD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 927
AUDJPY -398
AUDNZD -1.5K
AUDCAD 213
NZDCAD 110
GBPUSD 100
XAUUSD -93
CADCHF 19
GBPJPY 28
NZDJPY 33
USDJPY -24
EURGBP -18
NZDUSD -58
CADJPY -10
GBPCAD 1
USDCAD -4
EURCAD 16
AUDUSD 7
EURJPY 10
USDCHF 1
CHFJPY 0
EURAUD -2
GBPCHF -14
NZDCHF 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -7.2K
AUDJPY 17K
AUDNZD -22K
AUDCAD 5.2K
NZDCAD 2K
GBPUSD 7.8K
XAUUSD -3.2K
CADCHF 195
GBPJPY 1K
NZDJPY 373
USDJPY -40
EURGBP -132
NZDUSD -954
CADJPY -331
GBPCAD 111
USDCAD -227
EURCAD 251
AUDUSD 199
EURJPY 378
USDCHF 12
CHFJPY 38
EURAUD -56
GBPCHF -353
NZDCHF 45
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +793.49 AUD
Pire transaction: -278 AUD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +230.31 AUD
Perte consécutive maximale: -2 047.93 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
Mtrading-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 152
ICMarketsSC-Live27
0.51 × 343
VantageFXInternational-Live 6
0.63 × 16
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.63 × 1685
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live16
0.78 × 175
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.80 × 209
ICMarkets-Live12
0.82 × 98
LQDLLC-Live02
0.82 × 11
TMGM.TradeMax-Live2
0.88 × 366
ICMarkets-Live14
0.88 × 129
ICMarketsSC-Live15
0.94 × 143
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20659
194 plus...
🔹 Strategy
Breakout trading on major FX pairs (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) using M15–H1 charts.
The system identifies consolidation ranges and enters after confirmed volatility expansion.
No martingale, no grid, one position per pair. All trades protected by SL.

🔹 Risk Management
• Fixed lot size: 0.01 per $1 000 of balance (can be adjusted by subscriber).  
• Maximum simultaneous trades: 3  
• Hard stop-loss: 1.5 × ATR  
• Average risk-to-reward: 1 : 1.8

🔹 Performance (real account)
• Average monthly gain: 6 % (Jan–Jun 2025)  
• Max drawdown: 11 %  
• Win rate: 53 %  
*Past performance does not guarantee future results.*

🔹 Recommended broker settings
Raw-spread ECN account, leverage 1 : 500 or lower.  
Signal tested on ICMarketsSC-Live24.

🔹 Subscription
Price: 30 USD / month.  
Minimum balance to copy with default risk = 1000 USD.

📩  Feel free to ask questions in English or Spanish.

Aucun avis
2025.08.31 01:30
A large drawdown may occur on the account again
