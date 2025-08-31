- Croissance
Trades:
890
Bénéfice trades:
441 (49.55%)
Perte trades:
449 (50.45%)
Meilleure transaction:
793.49 AUD
Pire transaction:
-277.91 AUD
Bénéfice brut:
8 641.72 AUD (143 271 pips)
Perte brute:
-9 495.10 AUD (143 491 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (230.31 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
803.30 AUD (3)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
58.20%
Charge de dépôt maximale:
1.06%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
374 (42.02%)
Courts trades:
516 (57.98%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.96 AUD
Bénéfice moyen:
19.60 AUD
Perte moyenne:
-21.15 AUD
Pertes consécutives maximales:
18 (-2 047.93 AUD)
Perte consécutive maximale:
-2 047.93 AUD (18)
Croissance mensuelle:
1.18%
Prévision annuelle:
14.36%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 272.68 AUD
Maximal:
3 321.13 AUD (166.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.23% (3 065.93 AUD)
Par fonds propres:
0.71% (52.73 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|615
|AUDJPY
|76
|AUDNZD
|45
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|35
|GBPUSD
|21
|XAUUSD
|17
|CADCHF
|6
|GBPJPY
|6
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|3
|CADJPY
|3
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|927
|AUDJPY
|-398
|AUDNZD
|-1.5K
|AUDCAD
|213
|NZDCAD
|110
|GBPUSD
|100
|XAUUSD
|-93
|CADCHF
|19
|GBPJPY
|28
|NZDJPY
|33
|USDJPY
|-24
|EURGBP
|-18
|NZDUSD
|-58
|CADJPY
|-10
|GBPCAD
|1
|USDCAD
|-4
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|7
|EURJPY
|10
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|-2
|GBPCHF
|-14
|NZDCHF
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-7.2K
|AUDJPY
|17K
|AUDNZD
|-22K
|AUDCAD
|5.2K
|NZDCAD
|2K
|GBPUSD
|7.8K
|XAUUSD
|-3.2K
|CADCHF
|195
|GBPJPY
|1K
|NZDJPY
|373
|USDJPY
|-40
|EURGBP
|-132
|NZDUSD
|-954
|CADJPY
|-331
|GBPCAD
|111
|USDCAD
|-227
|EURCAD
|251
|AUDUSD
|199
|EURJPY
|378
|USDCHF
|12
|CHFJPY
|38
|EURAUD
|-56
|GBPCHF
|-353
|NZDCHF
|45
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
|
ICMarketsSC-Live05
|0.40 × 152
|
ICMarketsSC-Live27
|0.51 × 343
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.63 × 16
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|0.63 × 1685
|
ICMarketsEU-Live17
|0.74 × 133
|
ICMarkets-Live16
|0.78 × 175
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.80 × 209
|
ICMarkets-Live12
|0.82 × 98
|
LQDLLC-Live02
|0.82 × 11
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.88 × 366
|
ICMarkets-Live14
|0.88 × 129
|
ICMarketsSC-Live15
|0.94 × 143
|
Exness-Real9
|1.00 × 82
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20659
🔹 Strategy
Breakout trading on major FX pairs (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) using M15–H1 charts.
The system identifies consolidation ranges and enters after confirmed volatility expansion.
No martingale, no grid, one position per pair. All trades protected by SL.
🔹 Risk Management
• Fixed lot size: 0.01 per $1 000 of balance (can be adjusted by subscriber).
• Maximum simultaneous trades: 3
• Hard stop-loss: 1.5 × ATR
• Average risk-to-reward: 1 : 1.8
🔹 Performance (real account)
• Average monthly gain: 6 % (Jan–Jun 2025)
• Max drawdown: 11 %
• Win rate: 53 %
*Past performance does not guarantee future results.*
🔹 Recommended broker settings
Raw-spread ECN account, leverage 1 : 500 or lower.
Signal tested on ICMarketsSC-Live24.
🔹 Subscription
Price: 30 USD / month.
Minimum balance to copy with default risk = 1000 USD.
📩 Feel free to ask questions in English or Spanish.
