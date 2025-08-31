SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trading Breakouts M4
Juan Diego Sanchez Torres

Trading Breakouts M4

Juan Diego Sanchez Torres
0 recensioni
142 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -28%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
891
Profit Trade:
441 (49.49%)
Loss Trade:
450 (50.51%)
Best Trade:
793.49 AUD
Worst Trade:
-277.91 AUD
Profitto lordo:
8 641.72 AUD (143 271 pips)
Perdita lorda:
-9 506.62 AUD (143 739 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (230.31 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
803.30 AUD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
58.20%
Massimo carico di deposito:
1.06%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
374 (41.98%)
Short Trade:
517 (58.02%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.97 AUD
Profitto medio:
19.60 AUD
Perdita media:
-21.13 AUD
Massime perdite consecutive:
18 (-2 047.93 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-2 047.93 AUD (18)
Crescita mensile:
1.30%
Previsione annuale:
15.75%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 272.68 AUD
Massimale:
3 321.13 AUD (166.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.23% (3 065.93 AUD)
Per equità:
0.71% (52.73 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 616
AUDJPY 76
AUDNZD 45
AUDCAD 37
NZDCAD 35
GBPUSD 21
XAUUSD 17
CADCHF 6
GBPJPY 6
NZDJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
NZDUSD 3
CADJPY 3
GBPCAD 2
USDCAD 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
USDCHF 1
CHFJPY 1
EURAUD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 918
AUDJPY -398
AUDNZD -1.5K
AUDCAD 213
NZDCAD 110
GBPUSD 100
XAUUSD -93
CADCHF 19
GBPJPY 28
NZDJPY 33
USDJPY -24
EURGBP -18
NZDUSD -58
CADJPY -10
GBPCAD 1
USDCAD -4
EURCAD 16
AUDUSD 7
EURJPY 10
USDCHF 1
CHFJPY 0
EURAUD -2
GBPCHF -14
NZDCHF 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -7.5K
AUDJPY 17K
AUDNZD -22K
AUDCAD 5.2K
NZDCAD 2K
GBPUSD 7.8K
XAUUSD -3.2K
CADCHF 195
GBPJPY 1K
NZDJPY 373
USDJPY -40
EURGBP -132
NZDUSD -954
CADJPY -331
GBPCAD 111
USDCAD -227
EURCAD 251
AUDUSD 199
EURJPY 378
USDCHF 12
CHFJPY 38
EURAUD -56
GBPCHF -353
NZDCHF 45
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +793.49 AUD
Worst Trade: -278 AUD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +230.31 AUD
Massima perdita consecutiva: -2 047.93 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
Mtrading-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 152
ICMarketsSC-Live27
0.51 × 343
VantageFXInternational-Live 6
0.63 × 16
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.63 × 1685
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live16
0.78 × 175
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.80 × 209
ICMarkets-Live12
0.82 × 98
LQDLLC-Live02
0.82 × 11
TMGM.TradeMax-Live2
0.88 × 366
ICMarkets-Live14
0.88 × 129
ICMarketsSC-Live15
0.94 × 143
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20659
194 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🔹 Strategy
Breakout trading on major FX pairs (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) using M15–H1 charts.
The system identifies consolidation ranges and enters after confirmed volatility expansion.
No martingale, no grid, one position per pair. All trades protected by SL.

🔹 Risk Management
• Fixed lot size: 0.01 per $1 000 of balance (can be adjusted by subscriber).  
• Maximum simultaneous trades: 3  
• Hard stop-loss: 1.5 × ATR  
• Average risk-to-reward: 1 : 1.8

🔹 Performance (real account)
• Average monthly gain: 6 % (Jan–Jun 2025)  
• Max drawdown: 11 %  
• Win rate: 53 %  
*Past performance does not guarantee future results.*

🔹 Recommended broker settings
Raw-spread ECN account, leverage 1 : 500 or lower.  
Signal tested on ICMarketsSC-Live24.

🔹 Subscription
Price: 30 USD / month.  
Minimum balance to copy with default risk = 1000 USD.

📩  Feel free to ask questions in English or Spanish.

Non ci sono recensioni
2025.08.31 01:30
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trading Breakouts M4
30USD al mese
-28%
0
0
USD
7.6K
AUD
142
83%
891
49%
58%
0.90
-0.97
AUD
70%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.