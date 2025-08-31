- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
891
Profit Trade:
441 (49.49%)
Loss Trade:
450 (50.51%)
Best Trade:
793.49 AUD
Worst Trade:
-277.91 AUD
Profitto lordo:
8 641.72 AUD (143 271 pips)
Perdita lorda:
-9 506.62 AUD (143 739 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (230.31 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
803.30 AUD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
58.20%
Massimo carico di deposito:
1.06%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
374 (41.98%)
Short Trade:
517 (58.02%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.97 AUD
Profitto medio:
19.60 AUD
Perdita media:
-21.13 AUD
Massime perdite consecutive:
18 (-2 047.93 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-2 047.93 AUD (18)
Crescita mensile:
1.30%
Previsione annuale:
15.75%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 272.68 AUD
Massimale:
3 321.13 AUD (166.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.23% (3 065.93 AUD)
Per equità:
0.71% (52.73 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|616
|AUDJPY
|76
|AUDNZD
|45
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|35
|GBPUSD
|21
|XAUUSD
|17
|CADCHF
|6
|GBPJPY
|6
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|3
|CADJPY
|3
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|918
|AUDJPY
|-398
|AUDNZD
|-1.5K
|AUDCAD
|213
|NZDCAD
|110
|GBPUSD
|100
|XAUUSD
|-93
|CADCHF
|19
|GBPJPY
|28
|NZDJPY
|33
|USDJPY
|-24
|EURGBP
|-18
|NZDUSD
|-58
|CADJPY
|-10
|GBPCAD
|1
|USDCAD
|-4
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|7
|EURJPY
|10
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|-2
|GBPCHF
|-14
|NZDCHF
|2
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-7.5K
|AUDJPY
|17K
|AUDNZD
|-22K
|AUDCAD
|5.2K
|NZDCAD
|2K
|GBPUSD
|7.8K
|XAUUSD
|-3.2K
|CADCHF
|195
|GBPJPY
|1K
|NZDJPY
|373
|USDJPY
|-40
|EURGBP
|-132
|NZDUSD
|-954
|CADJPY
|-331
|GBPCAD
|111
|USDCAD
|-227
|EURCAD
|251
|AUDUSD
|199
|EURJPY
|378
|USDCHF
|12
|CHFJPY
|38
|EURAUD
|-56
|GBPCHF
|-353
|NZDCHF
|45
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +793.49 AUD
Worst Trade: -278 AUD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +230.31 AUD
Massima perdita consecutiva: -2 047.93 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
|
ICMarketsSC-Live05
|0.40 × 152
|
ICMarketsSC-Live27
|0.51 × 343
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.63 × 16
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|0.63 × 1685
|
ICMarketsEU-Live17
|0.74 × 133
|
ICMarkets-Live16
|0.78 × 175
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.80 × 209
|
ICMarkets-Live12
|0.82 × 98
|
LQDLLC-Live02
|0.82 × 11
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.88 × 366
|
ICMarkets-Live14
|0.88 × 129
|
ICMarketsSC-Live15
|0.94 × 143
|
Exness-Real9
|1.00 × 82
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20659
194 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🔹 Strategy
Breakout trading on major FX pairs (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) using M15–H1 charts.
The system identifies consolidation ranges and enters after confirmed volatility expansion.
No martingale, no grid, one position per pair. All trades protected by SL.
🔹 Risk Management
• Fixed lot size: 0.01 per $1 000 of balance (can be adjusted by subscriber).
• Maximum simultaneous trades: 3
• Hard stop-loss: 1.5 × ATR
• Average risk-to-reward: 1 : 1.8
🔹 Performance (real account)
• Average monthly gain: 6 % (Jan–Jun 2025)
• Max drawdown: 11 %
• Win rate: 53 %
*Past performance does not guarantee future results.*
🔹 Recommended broker settings
Raw-spread ECN account, leverage 1 : 500 or lower.
Signal tested on ICMarketsSC-Live24.
🔹 Subscription
Price: 30 USD / month.
Minimum balance to copy with default risk = 1000 USD.
📩 Feel free to ask questions in English or Spanish.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-28%
0
0
USD
USD
7.6K
AUD
AUD
142
83%
891
49%
58%
0.90
-0.97
AUD
AUD
70%
1:500