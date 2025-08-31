SinyallerBölümler
Trading Breakouts M4

büyüme başlangıcı: 2023 -28%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
891
Kârla kapanan işlemler:
441 (49.49%)
Zararla kapanan işlemler:
450 (50.51%)
En iyi işlem:
793.49 AUD
En kötü işlem:
-277.91 AUD
Brüt kâr:
8 641.72 AUD (143 271 pips)
Brüt zarar:
-9 506.62 AUD (143 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (230.31 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
803.30 AUD (3)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
58.20%
Maks. mevduat yükü:
1.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
374 (41.98%)
Satış işlemleri:
517 (58.02%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.97 AUD
Ortalama kâr:
19.60 AUD
Ortalama zarar:
-21.13 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 047.93 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 047.93 AUD (18)
Aylık büyüme:
1.30%
Yıllık tahmin:
15.75%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 272.68 AUD
Maksimum:
3 321.13 AUD (166.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.23% (3 065.93 AUD)
Varlığa göre:
0.71% (52.73 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 616
AUDJPY 76
AUDNZD 45
AUDCAD 37
NZDCAD 35
GBPUSD 21
XAUUSD 17
CADCHF 6
GBPJPY 6
NZDJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
NZDUSD 3
CADJPY 3
GBPCAD 2
USDCAD 2
EURCAD 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
USDCHF 1
CHFJPY 1
EURAUD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 918
AUDJPY -398
AUDNZD -1.5K
AUDCAD 213
NZDCAD 110
GBPUSD 100
XAUUSD -93
CADCHF 19
GBPJPY 28
NZDJPY 33
USDJPY -24
EURGBP -18
NZDUSD -58
CADJPY -10
GBPCAD 1
USDCAD -4
EURCAD 16
AUDUSD 7
EURJPY 10
USDCHF 1
CHFJPY 0
EURAUD -2
GBPCHF -14
NZDCHF 2
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -7.5K
AUDJPY 17K
AUDNZD -22K
AUDCAD 5.2K
NZDCAD 2K
GBPUSD 7.8K
XAUUSD -3.2K
CADCHF 195
GBPJPY 1K
NZDJPY 373
USDJPY -40
EURGBP -132
NZDUSD -954
CADJPY -331
GBPCAD 111
USDCAD -227
EURCAD 251
AUDUSD 199
EURJPY 378
USDCHF 12
CHFJPY 38
EURAUD -56
GBPCHF -353
NZDCHF 45
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +793.49 AUD
En kötü işlem: -278 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +230.31 AUD
Maksimum ardışık zarar: -2 047.93 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
Mtrading-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 152
ICMarketsSC-Live27
0.51 × 343
VantageFXInternational-Live 6
0.63 × 16
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.63 × 1685
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live16
0.78 × 175
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.80 × 209
ICMarkets-Live12
0.82 × 98
LQDLLC-Live02
0.82 × 11
TMGM.TradeMax-Live2
0.88 × 366
ICMarkets-Live14
0.88 × 129
ICMarketsSC-Live15
0.94 × 143
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20659
194 daha fazla...
🔹 Strategy
Breakout trading on major FX pairs (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) using M15–H1 charts.
The system identifies consolidation ranges and enters after confirmed volatility expansion.
No martingale, no grid, one position per pair. All trades protected by SL.

🔹 Risk Management
• Fixed lot size: 0.01 per $1 000 of balance (can be adjusted by subscriber).  
• Maximum simultaneous trades: 3  
• Hard stop-loss: 1.5 × ATR  
• Average risk-to-reward: 1 : 1.8

🔹 Performance (real account)
• Average monthly gain: 6 % (Jan–Jun 2025)  
• Max drawdown: 11 %  
• Win rate: 53 %  
*Past performance does not guarantee future results.*

🔹 Recommended broker settings
Raw-spread ECN account, leverage 1 : 500 or lower.  
Signal tested on ICMarketsSC-Live24.

🔹 Subscription
Price: 30 USD / month.  
Minimum balance to copy with default risk = 1000 USD.

📩  Feel free to ask questions in English or Spanish.

2025.08.31 01:30
A large drawdown may occur on the account again
