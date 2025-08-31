- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
891
Kârla kapanan işlemler:
441 (49.49%)
Zararla kapanan işlemler:
450 (50.51%)
En iyi işlem:
793.49 AUD
En kötü işlem:
-277.91 AUD
Brüt kâr:
8 641.72 AUD (143 271 pips)
Brüt zarar:
-9 506.62 AUD (143 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (230.31 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
803.30 AUD (3)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
58.20%
Maks. mevduat yükü:
1.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
374 (41.98%)
Satış işlemleri:
517 (58.02%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.97 AUD
Ortalama kâr:
19.60 AUD
Ortalama zarar:
-21.13 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 047.93 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 047.93 AUD (18)
Aylık büyüme:
1.30%
Yıllık tahmin:
15.75%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 272.68 AUD
Maksimum:
3 321.13 AUD (166.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.23% (3 065.93 AUD)
Varlığa göre:
0.71% (52.73 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|616
|AUDJPY
|76
|AUDNZD
|45
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|35
|GBPUSD
|21
|XAUUSD
|17
|CADCHF
|6
|GBPJPY
|6
|NZDJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|NZDUSD
|3
|CADJPY
|3
|GBPCAD
|2
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|1
|EURAUD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|918
|AUDJPY
|-398
|AUDNZD
|-1.5K
|AUDCAD
|213
|NZDCAD
|110
|GBPUSD
|100
|XAUUSD
|-93
|CADCHF
|19
|GBPJPY
|28
|NZDJPY
|33
|USDJPY
|-24
|EURGBP
|-18
|NZDUSD
|-58
|CADJPY
|-10
|GBPCAD
|1
|USDCAD
|-4
|EURCAD
|16
|AUDUSD
|7
|EURJPY
|10
|USDCHF
|1
|CHFJPY
|0
|EURAUD
|-2
|GBPCHF
|-14
|NZDCHF
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-7.5K
|AUDJPY
|17K
|AUDNZD
|-22K
|AUDCAD
|5.2K
|NZDCAD
|2K
|GBPUSD
|7.8K
|XAUUSD
|-3.2K
|CADCHF
|195
|GBPJPY
|1K
|NZDJPY
|373
|USDJPY
|-40
|EURGBP
|-132
|NZDUSD
|-954
|CADJPY
|-331
|GBPCAD
|111
|USDCAD
|-227
|EURCAD
|251
|AUDUSD
|199
|EURJPY
|378
|USDCHF
|12
|CHFJPY
|38
|EURAUD
|-56
|GBPCHF
|-353
|NZDCHF
|45
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +793.49 AUD
En kötü işlem: -278 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +230.31 AUD
Maksimum ardışık zarar: -2 047.93 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
|
ICMarketsSC-Live05
|0.40 × 152
|
ICMarketsSC-Live27
|0.51 × 343
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.63 × 16
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|0.63 × 1685
|
ICMarketsEU-Live17
|0.74 × 133
|
ICMarkets-Live16
|0.78 × 175
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.80 × 209
|
ICMarkets-Live12
|0.82 × 98
|
LQDLLC-Live02
|0.82 × 11
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.88 × 366
|
ICMarkets-Live14
|0.88 × 129
|
ICMarketsSC-Live15
|0.94 × 143
|
Exness-Real9
|1.00 × 82
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20659
🔹 Strategy
Breakout trading on major FX pairs (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD) using M15–H1 charts.
The system identifies consolidation ranges and enters after confirmed volatility expansion.
No martingale, no grid, one position per pair. All trades protected by SL.
🔹 Risk Management
• Fixed lot size: 0.01 per $1 000 of balance (can be adjusted by subscriber).
• Maximum simultaneous trades: 3
• Hard stop-loss: 1.5 × ATR
• Average risk-to-reward: 1 : 1.8
🔹 Performance (real account)
• Average monthly gain: 6 % (Jan–Jun 2025)
• Max drawdown: 11 %
• Win rate: 53 %
*Past performance does not guarantee future results.*
🔹 Recommended broker settings
Raw-spread ECN account, leverage 1 : 500 or lower.
Signal tested on ICMarketsSC-Live24.
🔹 Subscription
Price: 30 USD / month.
Minimum balance to copy with default risk = 1000 USD.
📩 Feel free to ask questions in English or Spanish.
