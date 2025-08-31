Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 4 DooPrime-Live 7 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 8 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 4 Mtrading-Live 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live6 0.33 × 3 TMGM.TradeMax-Live4 0.37 × 52 ICMarketsSC-Live05 0.40 × 152 ICMarketsSC-Live27 0.51 × 343 VantageFXInternational-Live 6 0.63 × 16 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 ICMarketsSC-Live08 0.63 × 1685 ICMarketsEU-Live17 0.74 × 133 ICMarkets-Live16 0.78 × 175 BlackMoonTrade-LiveLiquidity1 0.80 × 209 ICMarkets-Live12 0.82 × 98 LQDLLC-Live02 0.82 × 11 TMGM.TradeMax-Live2 0.88 × 366 ICMarkets-Live14 0.88 × 129 ICMarketsSC-Live15 0.94 × 143 Exness-Real9 1.00 × 82 ICMarketsSC-Live24 1.04 × 20659 194 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya