- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|964
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-620
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-943
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GBEbrokers-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.48 × 248
|
Pepperstone-Edge03
|0.61 × 128
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.50 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|5.18 × 386
Scalping EURUSD conçu pour le trading à court terme. La stratégie adopte une approche à haute fréquence, ouvrant et fermant les positions rapidement – souvent en quelques minutes – afin de réaliser des profits rapides sur de petits mouvements de prix. Nous utilisons plusieurs indicateurs de trading professionnels pour générer des signaux, garantissant des points d’entrée et de sortie fiables.
Pour optimiser la performance, nous intégrons des mécanismes de sécurité robustes qui minimisent les pertes potentielles et le drawdown, tout en cherchant à maximiser les gains. Des contrôles de risque avancés assurent que chaque trade reste dans des paramètres de sécurité stricts.
USD
EUR
EUR