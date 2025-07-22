Scalping EURUSD conçu pour le trading à court terme. La stratégie adopte une approche à haute fréquence, ouvrant et fermant les positions rapidement – souvent en quelques minutes – afin de réaliser des profits rapides sur de petits mouvements de prix. Nous utilisons plusieurs indicateurs de trading professionnels pour générer des signaux, garantissant des points d’entrée et de sortie fiables.



Pour optimiser la performance, nous intégrons des mécanismes de sécurité robustes qui minimisent les pertes potentielles et le drawdown, tout en cherchant à maximiser les gains. Des contrôles de risque avancés assurent que chaque trade reste dans des paramètres de sécurité stricts.

