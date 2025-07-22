SignauxSections
Frederik Arns

Scalping EURUSD

Frederik Arns
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
964
Bénéfice trades:
762 (79.04%)
Perte trades:
202 (20.95%)
Meilleure transaction:
117.95 EUR
Pire transaction:
-355.08 EUR
Bénéfice brut:
3 141.47 EUR (39 090 pips)
Perte brute:
-3 685.04 EUR (40 075 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (50.82 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
179.94 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
82.24%
Charge de dépôt maximale:
97.85%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
577 (59.85%)
Courts trades:
387 (40.15%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.56 EUR
Bénéfice moyen:
4.12 EUR
Perte moyenne:
-18.24 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 404.48 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 404.48 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-6.88%
Prévision annuelle:
-83.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
923.01 EUR
Maximal:
1 411.71 EUR (25.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.72% (1 411.71 EUR)
Par fonds propres:
13.96% (723.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 964
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -620
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -943
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +117.95 EUR
Pire transaction: -355 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +50.82 EUR
Perte consécutive maximale: -1 404.48 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GBEbrokers-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
Scalping EURUSD conçu pour le trading à court terme. La stratégie adopte une approche à haute fréquence, ouvrant et fermant les positions rapidement – souvent en quelques minutes – afin de réaliser des profits rapides sur de petits mouvements de prix. Nous utilisons plusieurs indicateurs de trading professionnels pour générer des signaux, garantissant des points d’entrée et de sortie fiables.

Pour optimiser la performance, nous intégrons des mécanismes de sécurité robustes qui minimisent les pertes potentielles et le drawdown, tout en cherchant à maximiser les gains. Des contrôles de risque avancés assurent que chaque trade reste dans des paramètres de sécurité stricts.

Aucun avis
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 13:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 19:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 06:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 21:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 21:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
