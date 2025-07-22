SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Scalping EURUSD
Frederik Arns

Scalping EURUSD

Frederik Arns
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
964
Profit Trade:
762 (79.04%)
Loss Trade:
202 (20.95%)
Best Trade:
117.95 EUR
Worst Trade:
-355.08 EUR
Profitto lordo:
3 141.47 EUR (39 090 pips)
Perdita lorda:
-3 685.04 EUR (40 075 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (50.82 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
179.94 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
82.24%
Massimo carico di deposito:
97.85%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
577 (59.85%)
Short Trade:
387 (40.15%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.56 EUR
Profitto medio:
4.12 EUR
Perdita media:
-18.24 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-1 404.48 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 404.48 EUR (7)
Crescita mensile:
-6.88%
Previsione annuale:
-83.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
923.01 EUR
Massimale:
1 411.71 EUR (25.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.72% (1 411.71 EUR)
Per equità:
13.96% (723.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 964
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -620
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -943
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +117.95 EUR
Worst Trade: -355 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +50.82 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 404.48 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GBEbrokers-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
EURUSD scalping designed for short-term trading. The strategy uses a high-frequency approach, entering and closing positions rapidly - often within minutes - to capture quick profits from small price movements. We use multiple professional trading indicators to generate trade signals, ensuring reliable entry and exit points.


To optimize performance, we incorporate a robust safety mechanism that minimizes potential losses and drawdowns while seeking to maximize gains. Advanced risk controls help ensure every trade remains within strict safety parameters.

Non ci sono recensioni
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 13:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 19:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 06:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 21:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 21:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
