Frederik Arns

Scalping EURUSD

Frederik Arns
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
964
Kârla kapanan işlemler:
762 (79.04%)
Zararla kapanan işlemler:
202 (20.95%)
En iyi işlem:
117.95 EUR
En kötü işlem:
-355.08 EUR
Brüt kâr:
3 141.47 EUR (39 090 pips)
Brüt zarar:
-3 685.04 EUR (40 075 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (50.82 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
179.94 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
82.24%
Maks. mevduat yükü:
97.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
577 (59.85%)
Satış işlemleri:
387 (40.15%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.56 EUR
Ortalama kâr:
4.12 EUR
Ortalama zarar:
-18.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 404.48 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 404.48 EUR (7)
Aylık büyüme:
-8.21%
Yıllık tahmin:
-99.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
923.01 EUR
Maksimum:
1 411.71 EUR (25.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.72% (1 411.71 EUR)
Varlığa göre:
13.96% (723.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 964
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -620
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -943
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +117.95 EUR
En kötü işlem: -355 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +50.82 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 404.48 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GBEbrokers-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.48 × 248
Pepperstone-Edge03
0.61 × 128
FXOpenUK-ECN Live Server
1.50 × 4
AdmiralMarkets-Live2
5.18 × 386
EURUSD scalping designed for short-term trading. The strategy uses a high-frequency approach, entering and closing positions rapidly - often within minutes - to capture quick profits from small price movements. We use multiple professional trading indicators to generate trade signals, ensuring reliable entry and exit points.


To optimize performance, we incorporate a robust safety mechanism that minimizes potential losses and drawdowns while seeking to maximize gains. Advanced risk controls help ensure every trade remains within strict safety parameters.

İnceleme yok
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 13:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 19:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 14:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 06:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 21:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 21:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
