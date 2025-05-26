SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Asset Management
Yuan Tan

Asset Management

Yuan Tan
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2024 139%
FXTRADING.com-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 246
Bénéfice trades:
3 437 (65.51%)
Perte trades:
1 809 (34.48%)
Meilleure transaction:
240 974.91 USD
Pire transaction:
-1 043 867.84 USD
Bénéfice brut:
10 631 001.42 USD (2 813 839 pips)
Perte brute:
-7 061 323.53 USD (1 381 950 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (123 866.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 267 025.69 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
95.53%
Charge de dépôt maximale:
8.36%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.42
Longs trades:
2 582 (49.22%)
Courts trades:
2 664 (50.78%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
680.46 USD
Bénéfice moyen:
3 093.10 USD
Perte moyenne:
-3 903.44 USD
Pertes consécutives maximales:
93 (-817 820.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 043 867.84 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.47%
Prévision annuelle:
29.96%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
224 679.52 USD
Maximal:
1 043 867.84 USD (21.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.89% (1 043 867.84 USD)
Par fonds propres:
13.33% (749 762.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 1365
XAUUSD 971
EURUSD 652
GBPNZD 530
NZDCAD 401
AUDCAD 375
GBPUSD 269
NZDCHF 178
USDJPY 99
USDCHF 95
USDCAD 88
CN50 58
EURCHF 39
AUDUSD 36
EURCAD 21
AUDJPY 18
NZDUSD 18
EURGBP 15
WTI 7
EURAUD 5
GBPCHF 2
US30 2
GBPCAD 1
DE30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 12K
XAUUSD 2.5M
EURUSD -4.3K
GBPNZD -144K
NZDCAD 45K
AUDCAD -20K
GBPUSD 2.1K
NZDCHF -606K
USDJPY 731K
USDCHF -16K
USDCAD 41K
CN50 845K
EURCHF 58K
AUDUSD -49K
EURCAD 7.7K
AUDJPY 81K
NZDUSD 56K
EURGBP 389
WTI 17K
EURAUD -14K
GBPCHF 1.5K
US30 14K
GBPCAD 51
DE30 4.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 8.9K
XAUUSD 118K
EURUSD 40K
GBPNZD -61K
NZDCAD 32K
AUDCAD 35K
GBPUSD -3.2K
NZDCHF -58K
USDJPY 63K
USDCHF -1.1K
USDCAD 10K
CN50 1.1M
EURCHF 909
AUDUSD -9K
EURCAD 1.4K
AUDJPY 5.8K
NZDUSD 286
EURGBP 1.6K
WTI 5.2K
EURAUD -4.8K
GBPCHF 337
US30 141K
GBPCAD -1
DE30 41K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +240 974.91 USD
Pire transaction: -1 043 868 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +123 866.70 USD
Perte consécutive maximale: -817 820.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
TMGM.TradeMax-Live5
0.64 × 158
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 124
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.26 × 540
Exness-Real17
1.53 × 36
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
ICMarketsSC-Live12
2.25 × 16
RoboForex-ECN-2
2.56 × 88
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.28 × 161
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.92 × 13
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
AdmiralMarkets-Live
4.94 × 105
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 plus...
High-frequency grid algorithm trading is mainly based on the trend and long-term trend, with low profits and low risks, and is suitable for large capital management.
Aucun avis
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 03:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.07% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
