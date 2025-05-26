- Croissance
Trades:
5 246
Bénéfice trades:
3 437 (65.51%)
Perte trades:
1 809 (34.48%)
Meilleure transaction:
240 974.91 USD
Pire transaction:
-1 043 867.84 USD
Bénéfice brut:
10 631 001.42 USD (2 813 839 pips)
Perte brute:
-7 061 323.53 USD (1 381 950 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (123 866.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 267 025.69 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
95.53%
Charge de dépôt maximale:
8.36%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.42
Longs trades:
2 582 (49.22%)
Courts trades:
2 664 (50.78%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
680.46 USD
Bénéfice moyen:
3 093.10 USD
Perte moyenne:
-3 903.44 USD
Pertes consécutives maximales:
93 (-817 820.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 043 867.84 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.47%
Prévision annuelle:
29.96%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
224 679.52 USD
Maximal:
1 043 867.84 USD (21.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.89% (1 043 867.84 USD)
Par fonds propres:
13.33% (749 762.24 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|1365
|XAUUSD
|971
|EURUSD
|652
|GBPNZD
|530
|NZDCAD
|401
|AUDCAD
|375
|GBPUSD
|269
|NZDCHF
|178
|USDJPY
|99
|USDCHF
|95
|USDCAD
|88
|CN50
|58
|EURCHF
|39
|AUDUSD
|36
|EURCAD
|21
|AUDJPY
|18
|NZDUSD
|18
|EURGBP
|15
|WTI
|7
|EURAUD
|5
|GBPCHF
|2
|US30
|2
|GBPCAD
|1
|DE30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|12K
|XAUUSD
|2.5M
|EURUSD
|-4.3K
|GBPNZD
|-144K
|NZDCAD
|45K
|AUDCAD
|-20K
|GBPUSD
|2.1K
|NZDCHF
|-606K
|USDJPY
|731K
|USDCHF
|-16K
|USDCAD
|41K
|CN50
|845K
|EURCHF
|58K
|AUDUSD
|-49K
|EURCAD
|7.7K
|AUDJPY
|81K
|NZDUSD
|56K
|EURGBP
|389
|WTI
|17K
|EURAUD
|-14K
|GBPCHF
|1.5K
|US30
|14K
|GBPCAD
|51
|DE30
|4.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|8.9K
|XAUUSD
|118K
|EURUSD
|40K
|GBPNZD
|-61K
|NZDCAD
|32K
|AUDCAD
|35K
|GBPUSD
|-3.2K
|NZDCHF
|-58K
|USDJPY
|63K
|USDCHF
|-1.1K
|USDCAD
|10K
|CN50
|1.1M
|EURCHF
|909
|AUDUSD
|-9K
|EURCAD
|1.4K
|AUDJPY
|5.8K
|NZDUSD
|286
|EURGBP
|1.6K
|WTI
|5.2K
|EURAUD
|-4.8K
|GBPCHF
|337
|US30
|141K
|GBPCAD
|-1
|DE30
|41K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 65
|
OrbexGlobal-Live
|0.38 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.64 × 158
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.00 × 124
|
ICMarketsSC-Live10
|1.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|1.26 × 540
|
Exness-Real17
|1.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live24
|2.17 × 6
|
FXTRADING.com-Live
|2.24 × 462
|
ICMarketsSC-Live12
|2.25 × 16
|
RoboForex-ECN-2
|2.56 × 88
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|3.28 × 161
|
ICMarketsSC-Live25
|3.81 × 84
|
Axi-US02-Live
|3.92 × 13
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
AdmiralMarkets-Live
|4.94 × 105
|
XMTrading-Real 34
|5.25 × 20
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|6.20 × 25
High-frequency grid algorithm trading is mainly based on the trend and long-term trend, with low profits and low risks, and is suitable for large capital management.
