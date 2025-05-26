SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Asset Management
Yuan Tan

Asset Management

Yuan Tan
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2024 139%
FXTRADING.com-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 246
Profit Trade:
3 437 (65.51%)
Loss Trade:
1 809 (34.48%)
Best Trade:
240 974.91 USD
Worst Trade:
-1 043 867.84 USD
Profitto lordo:
10 631 001.42 USD (2 813 839 pips)
Perdita lorda:
-7 061 323.53 USD (1 381 950 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (123 866.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 267 025.69 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
95.53%
Massimo carico di deposito:
8.36%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.42
Long Trade:
2 582 (49.22%)
Short Trade:
2 664 (50.78%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
680.46 USD
Profitto medio:
3 093.10 USD
Perdita media:
-3 903.44 USD
Massime perdite consecutive:
93 (-817 820.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 043 867.84 USD (1)
Crescita mensile:
2.47%
Previsione annuale:
29.96%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
224 679.52 USD
Massimale:
1 043 867.84 USD (21.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.89% (1 043 867.84 USD)
Per equità:
13.33% (749 762.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 1365
XAUUSD 971
EURUSD 652
GBPNZD 530
NZDCAD 401
AUDCAD 375
GBPUSD 269
NZDCHF 178
USDJPY 99
USDCHF 95
USDCAD 88
CN50 58
EURCHF 39
AUDUSD 36
EURCAD 21
AUDJPY 18
NZDUSD 18
EURGBP 15
WTI 7
EURAUD 5
GBPCHF 2
US30 2
GBPCAD 1
DE30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 12K
XAUUSD 2.5M
EURUSD -4.3K
GBPNZD -144K
NZDCAD 45K
AUDCAD -20K
GBPUSD 2.1K
NZDCHF -606K
USDJPY 731K
USDCHF -16K
USDCAD 41K
CN50 845K
EURCHF 58K
AUDUSD -49K
EURCAD 7.7K
AUDJPY 81K
NZDUSD 56K
EURGBP 389
WTI 17K
EURAUD -14K
GBPCHF 1.5K
US30 14K
GBPCAD 51
DE30 4.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 8.9K
XAUUSD 118K
EURUSD 40K
GBPNZD -61K
NZDCAD 32K
AUDCAD 35K
GBPUSD -3.2K
NZDCHF -58K
USDJPY 63K
USDCHF -1.1K
USDCAD 10K
CN50 1.1M
EURCHF 909
AUDUSD -9K
EURCAD 1.4K
AUDJPY 5.8K
NZDUSD 286
EURGBP 1.6K
WTI 5.2K
EURAUD -4.8K
GBPCHF 337
US30 141K
GBPCAD -1
DE30 41K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +240 974.91 USD
Worst Trade: -1 043 868 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +123 866.70 USD
Massima perdita consecutiva: -817 820.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
TMGM.TradeMax-Live5
0.64 × 158
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 124
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.26 × 540
Exness-Real17
1.53 × 36
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
ICMarketsSC-Live12
2.25 × 16
RoboForex-ECN-2
2.56 × 88
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.28 × 161
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.92 × 13
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
AdmiralMarkets-Live
4.94 × 105
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
High-frequency grid algorithm trading is mainly based on the trend and long-term trend, with low profits and low risks, and is suitable for large capital management.
Non ci sono recensioni
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 03:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.07% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Asset Management
3000USD al mese
139%
0
0
USD
5.9M
USD
71
91%
5 246
65%
96%
1.50
680.46
USD
25%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.