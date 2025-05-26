SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Asset Management
Yuan Tan

Asset Management

Yuan Tan
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 139%
FXTRADING.com-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 246
Kârla kapanan işlemler:
3 437 (65.51%)
Zararla kapanan işlemler:
1 809 (34.48%)
En iyi işlem:
240 974.91 USD
En kötü işlem:
-1 043 867.84 USD
Brüt kâr:
10 631 001.42 USD (2 813 839 pips)
Brüt zarar:
-7 061 323.53 USD (1 381 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (123 866.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 267 025.69 USD (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
95.53%
Maks. mevduat yükü:
8.36%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.42
Alış işlemleri:
2 582 (49.22%)
Satış işlemleri:
2 664 (50.78%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
680.46 USD
Ortalama kâr:
3 093.10 USD
Ortalama zarar:
-3 903.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
93 (-817 820.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 043 867.84 USD (1)
Aylık büyüme:
2.60%
Yıllık tahmin:
29.96%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
224 679.52 USD
Maksimum:
1 043 867.84 USD (21.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.89% (1 043 867.84 USD)
Varlığa göre:
13.33% (749 762.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 1365
XAUUSD 971
EURUSD 652
GBPNZD 530
NZDCAD 401
AUDCAD 375
GBPUSD 269
NZDCHF 178
USDJPY 99
USDCHF 95
USDCAD 88
CN50 58
EURCHF 39
AUDUSD 36
EURCAD 21
AUDJPY 18
NZDUSD 18
EURGBP 15
WTI 7
EURAUD 5
GBPCHF 2
US30 2
GBPCAD 1
DE30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 12K
XAUUSD 2.5M
EURUSD -4.3K
GBPNZD -144K
NZDCAD 45K
AUDCAD -20K
GBPUSD 2.1K
NZDCHF -606K
USDJPY 731K
USDCHF -16K
USDCAD 41K
CN50 845K
EURCHF 58K
AUDUSD -49K
EURCAD 7.7K
AUDJPY 81K
NZDUSD 56K
EURGBP 389
WTI 17K
EURAUD -14K
GBPCHF 1.5K
US30 14K
GBPCAD 51
DE30 4.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 8.9K
XAUUSD 118K
EURUSD 40K
GBPNZD -61K
NZDCAD 32K
AUDCAD 35K
GBPUSD -3.2K
NZDCHF -58K
USDJPY 63K
USDCHF -1.1K
USDCAD 10K
CN50 1.1M
EURCHF 909
AUDUSD -9K
EURCAD 1.4K
AUDJPY 5.8K
NZDUSD 286
EURGBP 1.6K
WTI 5.2K
EURAUD -4.8K
GBPCHF 337
US30 141K
GBPCAD -1
DE30 41K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +240 974.91 USD
En kötü işlem: -1 043 868 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +123 866.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -817 820.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
TMGM.TradeMax-Live5
0.64 × 158
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 124
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.26 × 540
Exness-Real17
1.53 × 36
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
ICMarketsSC-Live12
2.25 × 16
RoboForex-ECN-2
2.56 × 88
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.28 × 161
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.92 × 13
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
AdmiralMarkets-Live
4.94 × 105
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
High-frequency grid algorithm trading is mainly based on the trend and long-term trend, with low profits and low risks, and is suitable for large capital management.
İnceleme yok
2025.06.30 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 03:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.07% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Asset Management
Ayda 3000 USD
139%
0
0
USD
5.9M
USD
71
91%
5 246
65%
96%
1.50
680.46
USD
25%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.