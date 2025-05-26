- Büyüme
İşlemler:
5 246
Kârla kapanan işlemler:
3 437 (65.51%)
Zararla kapanan işlemler:
1 809 (34.48%)
En iyi işlem:
240 974.91 USD
En kötü işlem:
-1 043 867.84 USD
Brüt kâr:
10 631 001.42 USD (2 813 839 pips)
Brüt zarar:
-7 061 323.53 USD (1 381 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (123 866.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 267 025.69 USD (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
95.53%
Maks. mevduat yükü:
8.36%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.42
Alış işlemleri:
2 582 (49.22%)
Satış işlemleri:
2 664 (50.78%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
680.46 USD
Ortalama kâr:
3 093.10 USD
Ortalama zarar:
-3 903.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
93 (-817 820.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 043 867.84 USD (1)
Aylık büyüme:
2.60%
Yıllık tahmin:
29.96%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
224 679.52 USD
Maksimum:
1 043 867.84 USD (21.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.89% (1 043 867.84 USD)
Varlığa göre:
13.33% (749 762.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|1365
|XAUUSD
|971
|EURUSD
|652
|GBPNZD
|530
|NZDCAD
|401
|AUDCAD
|375
|GBPUSD
|269
|NZDCHF
|178
|USDJPY
|99
|USDCHF
|95
|USDCAD
|88
|CN50
|58
|EURCHF
|39
|AUDUSD
|36
|EURCAD
|21
|AUDJPY
|18
|NZDUSD
|18
|EURGBP
|15
|WTI
|7
|EURAUD
|5
|GBPCHF
|2
|US30
|2
|GBPCAD
|1
|DE30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|12K
|XAUUSD
|2.5M
|EURUSD
|-4.3K
|GBPNZD
|-144K
|NZDCAD
|45K
|AUDCAD
|-20K
|GBPUSD
|2.1K
|NZDCHF
|-606K
|USDJPY
|731K
|USDCHF
|-16K
|USDCAD
|41K
|CN50
|845K
|EURCHF
|58K
|AUDUSD
|-49K
|EURCAD
|7.7K
|AUDJPY
|81K
|NZDUSD
|56K
|EURGBP
|389
|WTI
|17K
|EURAUD
|-14K
|GBPCHF
|1.5K
|US30
|14K
|GBPCAD
|51
|DE30
|4.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|8.9K
|XAUUSD
|118K
|EURUSD
|40K
|GBPNZD
|-61K
|NZDCAD
|32K
|AUDCAD
|35K
|GBPUSD
|-3.2K
|NZDCHF
|-58K
|USDJPY
|63K
|USDCHF
|-1.1K
|USDCAD
|10K
|CN50
|1.1M
|EURCHF
|909
|AUDUSD
|-9K
|EURCAD
|1.4K
|AUDJPY
|5.8K
|NZDUSD
|286
|EURGBP
|1.6K
|WTI
|5.2K
|EURAUD
|-4.8K
|GBPCHF
|337
|US30
|141K
|GBPCAD
|-1
|DE30
|41K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +240 974.91 USD
En kötü işlem: -1 043 868 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +123 866.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -817 820.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 65
|
OrbexGlobal-Live
|0.38 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.64 × 158
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.00 × 124
|
ICMarketsSC-Live10
|1.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|1.26 × 540
|
Exness-Real17
|1.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live24
|2.17 × 6
|
FXTRADING.com-Live
|2.24 × 462
|
ICMarketsSC-Live12
|2.25 × 16
|
RoboForex-ECN-2
|2.56 × 88
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|3.28 × 161
|
ICMarketsSC-Live25
|3.81 × 84
|
Axi-US02-Live
|3.92 × 13
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
AdmiralMarkets-Live
|4.94 × 105
|
XMTrading-Real 34
|5.25 × 20
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|6.20 × 25
High-frequency grid algorithm trading is mainly based on the trend and long-term trend, with low profits and low risks, and is suitable for large capital management.
İnceleme yok
