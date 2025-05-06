SignauxSections
Bhopal Singh Mehara

GOLD KING

Bhopal Singh Mehara
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 53%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
298
Bénéfice trades:
167 (56.04%)
Perte trades:
131 (43.96%)
Meilleure transaction:
160.00 USD
Pire transaction:
-100.97 USD
Bénéfice brut:
3 156.08 USD (831 727 pips)
Perte brute:
-2 215.55 USD (691 786 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (201.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
201.86 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
5.65%
Charge de dépôt maximale:
29.01%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.46
Longs trades:
216 (72.48%)
Courts trades:
82 (27.52%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
3.16 USD
Bénéfice moyen:
18.90 USD
Perte moyenne:
-16.91 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-99.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-101.66 USD (3)
Croissance mensuelle:
-6.15%
Prévision annuelle:
-74.65%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
210.82 USD (10.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.97% (24.45 USD)
Par fonds propres:
7.60% (10.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 298
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 941
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 140K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +160.00 USD
Pire transaction: -101 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +201.86 USD
Perte consécutive maximale: -99.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 13
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
50 plus...
gold king a nice trading setup.
Aucun avis
2025.10.01 21:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 05:25
No swaps are charged
2025.09.29 05:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 23:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 17:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 16:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 00:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
