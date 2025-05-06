- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
167 (56.04%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (43.96%)
En iyi işlem:
160.00 USD
En kötü işlem:
-100.97 USD
Brüt kâr:
3 156.08 USD (831 727 pips)
Brüt zarar:
-2 215.55 USD (691 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (201.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.86 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
5.65%
Maks. mevduat yükü:
29.01%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
216 (72.48%)
Satış işlemleri:
82 (27.52%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
3.16 USD
Ortalama kâr:
18.90 USD
Ortalama zarar:
-16.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-99.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.66 USD (3)
Aylık büyüme:
-6.15%
Yıllık tahmin:
-74.65%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
210.82 USD (10.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (24.45 USD)
Varlığa göre:
7.60% (10.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|298
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|941
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|140K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +160.00 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +201.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 13
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
gold king a nice trading setup.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
USD
132
USD
USD
23
98%
298
56%
6%
1.42
3.16
USD
USD
15%
1:200