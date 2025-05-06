SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD KING
Bhopal Singh Mehara

GOLD KING

Bhopal Singh Mehara
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
298
Kârla kapanan işlemler:
167 (56.04%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (43.96%)
En iyi işlem:
160.00 USD
En kötü işlem:
-100.97 USD
Brüt kâr:
3 156.08 USD (831 727 pips)
Brüt zarar:
-2 215.55 USD (691 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (201.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.86 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
5.65%
Maks. mevduat yükü:
29.01%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
216 (72.48%)
Satış işlemleri:
82 (27.52%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
3.16 USD
Ortalama kâr:
18.90 USD
Ortalama zarar:
-16.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-99.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.66 USD (3)
Aylık büyüme:
-6.15%
Yıllık tahmin:
-74.65%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
210.82 USD (10.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (24.45 USD)
Varlığa göre:
7.60% (10.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 298
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 941
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 140K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +160.00 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +201.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 13
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
gold king a nice trading setup.
İnceleme yok
2025.10.01 21:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 05:25
No swaps are charged
2025.09.29 05:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 23:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 17:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 16:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 00:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD KING
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
132
USD
23
98%
298
56%
6%
1.42
3.16
USD
15%
1:200
