Bhopal Singh Mehara

GOLD KING

Bhopal Singh Mehara
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 53%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
298
Profit Trade:
167 (56.04%)
Loss Trade:
131 (43.96%)
Best Trade:
160.00 USD
Worst Trade:
-100.97 USD
Profitto lordo:
3 156.08 USD (831 727 pips)
Perdita lorda:
-2 215.55 USD (691 786 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (201.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.86 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
5.65%
Massimo carico di deposito:
29.01%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
216 (72.48%)
Short Trade:
82 (27.52%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
3.16 USD
Profitto medio:
18.90 USD
Perdita media:
-16.91 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-99.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.66 USD (3)
Crescita mensile:
-6.15%
Previsione annuale:
-74.65%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
210.82 USD (10.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.97% (24.45 USD)
Per equità:
7.60% (10.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 298
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 941
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 140K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +160.00 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +201.86 USD
Massima perdita consecutiva: -99.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 13
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
gold king a nice trading setup.
Non ci sono recensioni
2025.10.01 21:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 05:25
No swaps are charged
2025.09.29 05:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 23:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 17:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 16:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 00:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD KING
30USD al mese
53%
0
0
USD
132
USD
23
98%
298
56%
6%
1.42
3.16
USD
15%
1:200
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.