- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
298
Profit Trade:
167 (56.04%)
Loss Trade:
131 (43.96%)
Best Trade:
160.00 USD
Worst Trade:
-100.97 USD
Profitto lordo:
3 156.08 USD (831 727 pips)
Perdita lorda:
-2 215.55 USD (691 786 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (201.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.86 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
5.65%
Massimo carico di deposito:
29.01%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
216 (72.48%)
Short Trade:
82 (27.52%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
3.16 USD
Profitto medio:
18.90 USD
Perdita media:
-16.91 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-99.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.66 USD (3)
Crescita mensile:
-6.15%
Previsione annuale:
-74.65%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
210.82 USD (10.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.97% (24.45 USD)
Per equità:
7.60% (10.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|298
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|941
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|140K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +160.00 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +201.86 USD
Massima perdita consecutiva: -99.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 13
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
gold king a nice trading setup.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
53%
0
0
USD
USD
132
USD
USD
23
98%
298
56%
6%
1.42
3.16
USD
USD
15%
1:200