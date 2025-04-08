Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.38 × 8 ICMarketsSC-Live19 0.53 × 34 ICMarketsSC-Live05 0.59 × 176 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 ICMarketsSC-Live18 0.74 × 415 ICMarketsSC-Live24 0.80 × 56 ICMarketsSC-Live16 0.82 × 1060 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live07 0.93 × 390 ICMarketsSC-Live09 0.95 × 453 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.00 × 29 ICMarketsSC-Live03 1.07 × 2584 Exness-Real17 1.12 × 25 FPMarkets-Live 1.13 × 8 ICMarketsSC-Live33 1.13 × 16 ICMarketsSC-Live10 1.14 × 667 ICMarketsSC-Live27 1.19 × 443 ICMarketsSC-Live25 1.24 × 5543 ICMarketsSC-Live12 1.25 × 102 FusionMarkets-Live 2 1.27 × 11