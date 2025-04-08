SignauxSections
J Barros Santos De Campos Aze

SafeManagement

J Barros Santos De Campos Aze
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 250 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
834
Bénéfice trades:
593 (71.10%)
Perte trades:
241 (28.90%)
Meilleure transaction:
89.97 EUR
Pire transaction:
-194.01 EUR
Bénéfice brut:
6 779.66 EUR (136 362 pips)
Perte brute:
-6 500.65 EUR (118 264 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (196.69 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
389.43 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
62.59%
Charge de dépôt maximale:
47.69%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
460 (55.16%)
Courts trades:
374 (44.84%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.33 EUR
Bénéfice moyen:
11.43 EUR
Perte moyenne:
-26.97 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-199.51 EUR)
Perte consécutive maximale:
-342.63 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-1.99%
Prévision annuelle:
-24.20%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
715.91 EUR (54.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.80% (715.91 EUR)
Par fonds propres:
42.38% (220.66 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 447
GBPJPY 37
EURUSD 31
USDCAD 29
GBPNZD 29
EURJPY 29
USDJPY 23
CADJPY 19
EURAUD 19
AUDUSD 19
EURNZD 18
GBPUSD 17
NZDUSD 12
AUDCAD 12
AUDCHF 10
GBPAUD 9
AUDJPY 8
NZDCAD 7
GBPCAD 7
CADCHF 7
EURCHF 6
AUDNZD 6
CHFJPY 6
EURGBP 6
NZDJPY 6
NZDCHF 5
EURCAD 5
GBPCHF 3
USDCHF 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -245
GBPJPY 116
EURUSD 334
USDCAD -55
GBPNZD -226
EURJPY -89
USDJPY 47
CADJPY 209
EURAUD 87
AUDUSD -17
EURNZD -49
GBPUSD -279
NZDUSD 20
AUDCAD 72
AUDCHF 134
GBPAUD 4
AUDJPY 132
NZDCAD 116
GBPCAD -171
CADCHF 78
EURCHF 198
AUDNZD 18
CHFJPY 47
EURGBP -12
NZDJPY -74
NZDCHF 20
EURCAD -213
GBPCHF 112
USDCHF 4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6K
GBPJPY 2.6K
EURUSD 3.4K
USDCAD 255
GBPNZD -3.7K
EURJPY -1.6K
USDJPY 941
CADJPY 2.4K
EURAUD 2K
AUDUSD 960
EURNZD -1K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD 405
AUDCAD 821
AUDCHF 1.2K
GBPAUD 326
AUDJPY 1.2K
NZDCAD 1.1K
GBPCAD -750
CADCHF 233
EURCHF 2.5K
AUDNZD 526
CHFJPY 678
EURGBP 338
NZDJPY -577
NZDCHF -160
EURCAD -1.4K
GBPCHF 649
USDCHF 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.97 EUR
Pire transaction: -194 EUR
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +196.69 EUR
Perte consécutive maximale: -199.51 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.59 × 176
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
Exness-Real17
1.12 × 25
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 667
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 5543
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
FusionMarkets-Live 2
1.27 × 11
2025.08.31 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 23:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 02:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 12:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.13% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 11:07
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 07:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 02:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.