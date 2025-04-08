SegnaliSezioni
J Barros Santos De Campos Aze

SafeManagement

J Barros Santos De Campos Aze
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2025 27%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
835
Profit Trade:
593 (71.01%)
Loss Trade:
242 (28.98%)
Best Trade:
89.97 EUR
Worst Trade:
-194.01 EUR
Profitto lordo:
6 779.66 EUR (136 362 pips)
Perdita lorda:
-6 523.16 EUR (119 262 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (196.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
389.43 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
62.59%
Massimo carico di deposito:
47.69%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
460 (55.09%)
Short Trade:
375 (44.91%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.31 EUR
Profitto medio:
11.43 EUR
Perdita media:
-26.96 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-199.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-342.63 EUR (3)
Crescita mensile:
-7.68%
Previsione annuale:
-93.13%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
715.91 EUR (54.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.80% (715.91 EUR)
Per equità:
42.38% (220.66 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 447
GBPJPY 37
EURUSD 31
USDCAD 29
GBPNZD 29
EURJPY 29
USDJPY 23
EURAUD 20
CADJPY 19
AUDUSD 19
EURNZD 18
GBPUSD 17
NZDUSD 12
AUDCAD 12
AUDCHF 10
GBPAUD 9
AUDJPY 8
NZDCAD 7
GBPCAD 7
CADCHF 7
EURCHF 6
AUDNZD 6
CHFJPY 6
EURGBP 6
NZDJPY 6
NZDCHF 5
EURCAD 5
GBPCHF 3
USDCHF 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -245
GBPJPY 116
EURUSD 334
USDCAD -55
GBPNZD -226
EURJPY -89
USDJPY 47
EURAUD 61
CADJPY 209
AUDUSD -17
EURNZD -49
GBPUSD -279
NZDUSD 20
AUDCAD 72
AUDCHF 134
GBPAUD 4
AUDJPY 132
NZDCAD 116
GBPCAD -171
CADCHF 78
EURCHF 198
AUDNZD 18
CHFJPY 47
EURGBP -12
NZDJPY -74
NZDCHF 20
EURCAD -213
GBPCHF 112
USDCHF 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6K
GBPJPY 2.6K
EURUSD 3.4K
USDCAD 255
GBPNZD -3.7K
EURJPY -1.6K
USDJPY 941
EURAUD 1K
CADJPY 2.4K
AUDUSD 960
EURNZD -1K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD 405
AUDCAD 821
AUDCHF 1.2K
GBPAUD 326
AUDJPY 1.2K
NZDCAD 1.1K
GBPCAD -750
CADCHF 233
EURCHF 2.5K
AUDNZD 526
CHFJPY 678
EURGBP 338
NZDJPY -577
NZDCHF -160
EURCAD -1.4K
GBPCHF 649
USDCHF 38
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.97 EUR
Worst Trade: -194 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +196.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -199.51 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.69 × 176
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
Exness-Real17
1.12 × 25
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 667
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 5543
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
FusionMarkets-Live 2
1.27 × 11
97 più
Non ci sono recensioni
2025.08.31 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 23:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 02:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 12:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.13% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 11:07
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 07:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 02:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SafeManagement
250USD al mese
27%
0
0
USD
459
EUR
25
82%
835
71%
63%
1.03
0.31
EUR
68%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.