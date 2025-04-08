- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
835
Kârla kapanan işlemler:
593 (71.01%)
Zararla kapanan işlemler:
242 (28.98%)
En iyi işlem:
89.97 EUR
En kötü işlem:
-194.01 EUR
Brüt kâr:
6 779.66 EUR (136 362 pips)
Brüt zarar:
-6 523.16 EUR (119 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (196.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
389.43 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
62.59%
Maks. mevduat yükü:
47.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
460 (55.09%)
Satış işlemleri:
375 (44.91%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.31 EUR
Ortalama kâr:
11.43 EUR
Ortalama zarar:
-26.96 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-199.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-342.63 EUR (3)
Aylık büyüme:
-6.06%
Yıllık tahmin:
-73.58%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
715.91 EUR (54.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.80% (715.91 EUR)
Varlığa göre:
42.38% (220.66 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|447
|GBPJPY
|37
|EURUSD
|31
|USDCAD
|29
|GBPNZD
|29
|EURJPY
|29
|USDJPY
|23
|EURAUD
|20
|CADJPY
|19
|AUDUSD
|19
|EURNZD
|18
|GBPUSD
|17
|NZDUSD
|12
|AUDCAD
|12
|AUDCHF
|10
|GBPAUD
|9
|AUDJPY
|8
|NZDCAD
|7
|GBPCAD
|7
|CADCHF
|7
|EURCHF
|6
|AUDNZD
|6
|CHFJPY
|6
|EURGBP
|6
|NZDJPY
|6
|NZDCHF
|5
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|3
|USDCHF
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-245
|GBPJPY
|116
|EURUSD
|334
|USDCAD
|-55
|GBPNZD
|-226
|EURJPY
|-89
|USDJPY
|47
|EURAUD
|61
|CADJPY
|209
|AUDUSD
|-17
|EURNZD
|-49
|GBPUSD
|-279
|NZDUSD
|20
|AUDCAD
|72
|AUDCHF
|134
|GBPAUD
|4
|AUDJPY
|132
|NZDCAD
|116
|GBPCAD
|-171
|CADCHF
|78
|EURCHF
|198
|AUDNZD
|18
|CHFJPY
|47
|EURGBP
|-12
|NZDJPY
|-74
|NZDCHF
|20
|EURCAD
|-213
|GBPCHF
|112
|USDCHF
|4
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6K
|GBPJPY
|2.6K
|EURUSD
|3.4K
|USDCAD
|255
|GBPNZD
|-3.7K
|EURJPY
|-1.6K
|USDJPY
|941
|EURAUD
|1K
|CADJPY
|2.4K
|AUDUSD
|960
|EURNZD
|-1K
|GBPUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|405
|AUDCAD
|821
|AUDCHF
|1.2K
|GBPAUD
|326
|AUDJPY
|1.2K
|NZDCAD
|1.1K
|GBPCAD
|-750
|CADCHF
|233
|EURCHF
|2.5K
|AUDNZD
|526
|CHFJPY
|678
|EURGBP
|338
|NZDJPY
|-577
|NZDCHF
|-160
|EURCAD
|-1.4K
|GBPCHF
|649
|USDCHF
|38
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.97 EUR
En kötü işlem: -194 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +196.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -199.51 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live05
|0.69 × 176
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live18
|0.74 × 415
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 56
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 1060
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2584
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
FPMarkets-Live
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 667
|
ICMarketsSC-Live27
|1.19 × 443
|
ICMarketsSC-Live25
|1.24 × 5543
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
FusionMarkets-Live 2
|1.27 × 11
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 250 USD
27%
0
0
USD
USD
459
EUR
EUR
25
82%
835
71%
63%
1.03
0.31
EUR
EUR
68%
1:500