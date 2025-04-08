SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SafeManagement
J Barros Santos De Campos Aze

SafeManagement

J Barros Santos De Campos Aze
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
835
Kârla kapanan işlemler:
593 (71.01%)
Zararla kapanan işlemler:
242 (28.98%)
En iyi işlem:
89.97 EUR
En kötü işlem:
-194.01 EUR
Brüt kâr:
6 779.66 EUR (136 362 pips)
Brüt zarar:
-6 523.16 EUR (119 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (196.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
389.43 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
62.59%
Maks. mevduat yükü:
47.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
460 (55.09%)
Satış işlemleri:
375 (44.91%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.31 EUR
Ortalama kâr:
11.43 EUR
Ortalama zarar:
-26.96 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-199.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-342.63 EUR (3)
Aylık büyüme:
-6.06%
Yıllık tahmin:
-73.58%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
715.91 EUR (54.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.80% (715.91 EUR)
Varlığa göre:
42.38% (220.66 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 447
GBPJPY 37
EURUSD 31
USDCAD 29
GBPNZD 29
EURJPY 29
USDJPY 23
EURAUD 20
CADJPY 19
AUDUSD 19
EURNZD 18
GBPUSD 17
NZDUSD 12
AUDCAD 12
AUDCHF 10
GBPAUD 9
AUDJPY 8
NZDCAD 7
GBPCAD 7
CADCHF 7
EURCHF 6
AUDNZD 6
CHFJPY 6
EURGBP 6
NZDJPY 6
NZDCHF 5
EURCAD 5
GBPCHF 3
USDCHF 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -245
GBPJPY 116
EURUSD 334
USDCAD -55
GBPNZD -226
EURJPY -89
USDJPY 47
EURAUD 61
CADJPY 209
AUDUSD -17
EURNZD -49
GBPUSD -279
NZDUSD 20
AUDCAD 72
AUDCHF 134
GBPAUD 4
AUDJPY 132
NZDCAD 116
GBPCAD -171
CADCHF 78
EURCHF 198
AUDNZD 18
CHFJPY 47
EURGBP -12
NZDJPY -74
NZDCHF 20
EURCAD -213
GBPCHF 112
USDCHF 4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6K
GBPJPY 2.6K
EURUSD 3.4K
USDCAD 255
GBPNZD -3.7K
EURJPY -1.6K
USDJPY 941
EURAUD 1K
CADJPY 2.4K
AUDUSD 960
EURNZD -1K
GBPUSD -1.3K
NZDUSD 405
AUDCAD 821
AUDCHF 1.2K
GBPAUD 326
AUDJPY 1.2K
NZDCAD 1.1K
GBPCAD -750
CADCHF 233
EURCHF 2.5K
AUDNZD 526
CHFJPY 678
EURGBP 338
NZDJPY -577
NZDCHF -160
EURCAD -1.4K
GBPCHF 649
USDCHF 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.97 EUR
En kötü işlem: -194 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +196.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -199.51 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.69 × 176
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1060
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
Exness-Real17
1.12 × 25
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 667
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 5543
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
FusionMarkets-Live 2
1.27 × 11
97 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.31 00:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 23:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 02:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 12:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.13% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 11:07
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 07:07
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 02:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
