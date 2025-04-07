SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Centos 2027
Shi Dan Qiu

Centos 2027

Shi Dan Qiu
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 397
Bénéfice trades:
876 (62.70%)
Perte trades:
521 (37.29%)
Meilleure transaction:
283.32 USD
Pire transaction:
-273.05 USD
Bénéfice brut:
14 181.74 USD (535 097 pips)
Perte brute:
-13 776.70 USD (342 828 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (829.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
829.69 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
41.27%
Charge de dépôt maximale:
4.94%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
797 (57.05%)
Courts trades:
600 (42.95%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.29 USD
Bénéfice moyen:
16.19 USD
Perte moyenne:
-26.44 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-90.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-743.75 USD (13)
Croissance mensuelle:
4.01%
Prévision annuelle:
50.68%
Algo trading:
24%
Prélèvement par solde:
Absolu:
985.80 USD
Maximal:
1 476.79 USD (16.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.09% (1 476.79 USD)
Par fonds propres:
3.56% (278.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1009
EURUSD 248
USDJPY 124
GBPUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 558
EURUSD -737
USDJPY 832
GBPUSD -248
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 133K
EURUSD 28K
USDJPY 32K
GBPUSD -232
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +283.32 USD
Pire transaction: -273 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +829.69 USD
Perte consécutive maximale: -90.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

测试, 资金使用率：200%

Aucun avis
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 21:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 19:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 20:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 01:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 11:54
Signal account leverage was changed 6 times within the range 1:500 - 1:888
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Centos 2027
999 USD par mois
5%
0
0
USD
8.6K
USD
31
24%
1 397
62%
41%
1.02
0.29
USD
16%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.