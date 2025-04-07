SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Centos 2027
Shi Dan Qiu

Centos 2027

Shi Dan Qiu
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 397
Kârla kapanan işlemler:
876 (62.70%)
Zararla kapanan işlemler:
521 (37.29%)
En iyi işlem:
283.32 USD
En kötü işlem:
-273.05 USD
Brüt kâr:
14 181.74 USD (535 097 pips)
Brüt zarar:
-13 776.70 USD (342 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (829.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
829.69 USD (42)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
41.27%
Maks. mevduat yükü:
4.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
797 (57.05%)
Satış işlemleri:
600 (42.95%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
16.19 USD
Ortalama zarar:
-26.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-90.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-743.75 USD (13)
Aylık büyüme:
4.01%
Yıllık tahmin:
50.68%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
985.80 USD
Maksimum:
1 476.79 USD (16.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.09% (1 476.79 USD)
Varlığa göre:
3.56% (278.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1009
EURUSD 248
USDJPY 124
GBPUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 558
EURUSD -737
USDJPY 832
GBPUSD -248
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 133K
EURUSD 28K
USDJPY 32K
GBPUSD -232
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +283.32 USD
En kötü işlem: -273 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +829.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
测试, 资金使用率：200%

İnceleme yok
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 21:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 19:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 20:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 01:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 11:54
Signal account leverage was changed 6 times within the range 1:500 - 1:888
