İşlemler:
1 397
Kârla kapanan işlemler:
876 (62.70%)
Zararla kapanan işlemler:
521 (37.29%)
En iyi işlem:
283.32 USD
En kötü işlem:
-273.05 USD
Brüt kâr:
14 181.74 USD (535 097 pips)
Brüt zarar:
-13 776.70 USD (342 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (829.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
829.69 USD (42)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
41.27%
Maks. mevduat yükü:
4.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
797 (57.05%)
Satış işlemleri:
600 (42.95%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
16.19 USD
Ortalama zarar:
-26.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-90.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-743.75 USD (13)
Aylık büyüme:
4.01%
Yıllık tahmin:
50.68%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
985.80 USD
Maksimum:
1 476.79 USD (16.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.09% (1 476.79 USD)
Varlığa göre:
3.56% (278.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1009
|EURUSD
|248
|USDJPY
|124
|GBPUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|558
|EURUSD
|-737
|USDJPY
|832
|GBPUSD
|-248
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|133K
|EURUSD
|28K
|USDJPY
|32K
|GBPUSD
|-232
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +283.32 USD
En kötü işlem: -273 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +829.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZealCapitalMarketSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
