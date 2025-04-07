- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 397
Profit Trade:
876 (62.70%)
Loss Trade:
521 (37.29%)
Best Trade:
283.32 USD
Worst Trade:
-273.05 USD
Profitto lordo:
14 181.74 USD (535 097 pips)
Perdita lorda:
-13 776.70 USD (342 828 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (829.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
829.69 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
41.27%
Massimo carico di deposito:
4.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
797 (57.05%)
Short Trade:
600 (42.95%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
16.19 USD
Perdita media:
-26.44 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-90.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-743.75 USD (13)
Crescita mensile:
4.01%
Previsione annuale:
50.68%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
985.80 USD
Massimale:
1 476.79 USD (16.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.09% (1 476.79 USD)
Per equità:
3.56% (278.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1009
|EURUSD
|248
|USDJPY
|124
|GBPUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|558
|EURUSD
|-737
|USDJPY
|832
|GBPUSD
|-248
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|133K
|EURUSD
|28K
|USDJPY
|32K
|GBPUSD
|-232
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +283.32 USD
Worst Trade: -273 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +829.69 USD
Massima perdita consecutiva: -90.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
测试, 资金使用率：200%
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
5%
0
0
USD
USD
8.6K
USD
USD
31
24%
1 397
62%
41%
1.02
0.29
USD
USD
16%
1:500