Shi Dan Qiu

Centos 2027

Shi Dan Qiu
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 5%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 397
Profit Trade:
876 (62.70%)
Loss Trade:
521 (37.29%)
Best Trade:
283.32 USD
Worst Trade:
-273.05 USD
Profitto lordo:
14 181.74 USD (535 097 pips)
Perdita lorda:
-13 776.70 USD (342 828 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (829.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
829.69 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
41.27%
Massimo carico di deposito:
4.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
797 (57.05%)
Short Trade:
600 (42.95%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
16.19 USD
Perdita media:
-26.44 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-90.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-743.75 USD (13)
Crescita mensile:
4.01%
Previsione annuale:
50.68%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
985.80 USD
Massimale:
1 476.79 USD (16.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.09% (1 476.79 USD)
Per equità:
3.56% (278.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1009
EURUSD 248
USDJPY 124
GBPUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 558
EURUSD -737
USDJPY 832
GBPUSD -248
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 133K
EURUSD 28K
USDJPY 32K
GBPUSD -232
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +283.32 USD
Worst Trade: -273 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +829.69 USD
Massima perdita consecutiva: -90.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
13.64 × 36
ATFXGM8-Live
19.00 × 1
测试, 资金使用率：200%

Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 21:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 19:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 20:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 14:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 01:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 11:54
Signal account leverage was changed 6 times within the range 1:500 - 1:888
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.