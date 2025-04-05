SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DapperScalper
Gerry Permana

DapperScalper

Gerry Permana
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 136%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
130
Bénéfice trades:
62 (47.69%)
Perte trades:
68 (52.31%)
Meilleure transaction:
1 183.28 USD
Pire transaction:
-108.66 USD
Bénéfice brut:
7 127.00 USD (35 934 pips)
Perte brute:
-2 371.74 USD (51 042 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (4 015.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 015.31 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
99.06%
Charge de dépôt maximale:
21.38%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
10.08
Longs trades:
77 (59.23%)
Courts trades:
53 (40.77%)
Facteur de profit:
3.00
Rendement attendu:
36.58 USD
Bénéfice moyen:
114.95 USD
Perte moyenne:
-34.88 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-415.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-415.59 USD (7)
Croissance mensuelle:
9.85%
Prévision annuelle:
119.53%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
471.53 USD (6.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.20% (471.53 USD)
Par fonds propres:
21.33% (1 298.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 126
archived 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.2K
archived 3.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -15K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 183.28 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +4 015.31 USD
Perte consécutive maximale: -415.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-1
0.00 × 2
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
OANDA-Japan Practice
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 9
MaxiServices-Real
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
127 plus...
Free EA with  Affiliate link WA +6282181281252
Aucun avis
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.25 21:01
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 9.49% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.20 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 09:14
No swaps are charged on the signal account
