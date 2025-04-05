SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DapperScalper
Gerry Permana

DapperScalper

Gerry Permana
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 136%
FBS-Real-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
62 (47.69%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (52.31%)
En iyi işlem:
1 183.28 USD
En kötü işlem:
-108.66 USD
Brüt kâr:
7 127.00 USD (35 934 pips)
Brüt zarar:
-2 371.74 USD (51 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (4 015.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 015.31 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
99.06%
Maks. mevduat yükü:
21.38%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.08
Alış işlemleri:
77 (59.23%)
Satış işlemleri:
53 (40.77%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
36.58 USD
Ortalama kâr:
114.95 USD
Ortalama zarar:
-34.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-415.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-415.59 USD (7)
Aylık büyüme:
9.85%
Yıllık tahmin:
119.53%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
471.53 USD (6.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.20% (471.53 USD)
Varlığa göre:
21.33% (1 298.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 126
archived 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.2K
archived 3.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -15K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 183.28 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4 015.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -415.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-1
0.00 × 2
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
OANDA-Japan Practice
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 9
MaxiServices-Real
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
127 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Free EA with  Affiliate link WA +6282181281252
İnceleme yok
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.25 21:01
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 9.49% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.20 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 09:14
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DapperScalper
Ayda 30 USD
136%
0
0
USD
8.3K
USD
27
96%
130
47%
99%
3.00
36.58
USD
21%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.