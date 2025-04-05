- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
62 (47.69%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (52.31%)
En iyi işlem:
1 183.28 USD
En kötü işlem:
-108.66 USD
Brüt kâr:
7 127.00 USD (35 934 pips)
Brüt zarar:
-2 371.74 USD (51 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (4 015.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 015.31 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
99.06%
Maks. mevduat yükü:
21.38%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.08
Alış işlemleri:
77 (59.23%)
Satış işlemleri:
53 (40.77%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
36.58 USD
Ortalama kâr:
114.95 USD
Ortalama zarar:
-34.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-415.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-415.59 USD (7)
Aylık büyüme:
9.85%
Yıllık tahmin:
119.53%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
471.53 USD (6.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.20% (471.53 USD)
Varlığa göre:
21.33% (1 298.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|archived
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1.2K
|archived
|3.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-15K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 183.28 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4 015.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -415.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Practice
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 9
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok
