Gerry Permana

DapperScalper

Gerry Permana
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 136%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
62 (47.69%)
Loss Trade:
68 (52.31%)
Best Trade:
1 183.28 USD
Worst Trade:
-108.66 USD
Profitto lordo:
7 127.00 USD (35 934 pips)
Perdita lorda:
-2 371.74 USD (51 042 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4 015.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 015.31 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
99.06%
Massimo carico di deposito:
21.38%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.08
Long Trade:
77 (59.23%)
Short Trade:
53 (40.77%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
36.58 USD
Profitto medio:
114.95 USD
Perdita media:
-34.88 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-415.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-415.59 USD (7)
Crescita mensile:
9.85%
Previsione annuale:
119.53%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
471.53 USD (6.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.20% (471.53 USD)
Per equità:
21.33% (1 298.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 126
archived 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1.2K
archived 3.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -15K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 183.28 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +4 015.31 USD
Massima perdita consecutiva: -415.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-1
0.00 × 2
AxiTrader-US05-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 4
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tradeview-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 11
0.00 × 1
OANDA-Japan Practice
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 9
MaxiServices-Real
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.25 21:01
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 9.49% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.20 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
2025.06.11 09:14
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DapperScalper
30USD al mese
136%
0
0
USD
8.3K
USD
27
96%
130
47%
99%
3.00
36.58
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.