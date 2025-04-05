- Crescita
Trade:
130
Profit Trade:
62 (47.69%)
Loss Trade:
68 (52.31%)
Best Trade:
1 183.28 USD
Worst Trade:
-108.66 USD
Profitto lordo:
7 127.00 USD (35 934 pips)
Perdita lorda:
-2 371.74 USD (51 042 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (4 015.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 015.31 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
99.06%
Massimo carico di deposito:
21.38%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.08
Long Trade:
77 (59.23%)
Short Trade:
53 (40.77%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
36.58 USD
Profitto medio:
114.95 USD
Perdita media:
-34.88 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-415.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-415.59 USD (7)
Crescita mensile:
9.85%
Previsione annuale:
119.53%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
471.53 USD (6.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.20% (471.53 USD)
Per equità:
21.33% (1 298.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|126
|archived
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1.2K
|archived
|3.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-15K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 183.28 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +4 015.31 USD
Massima perdita consecutiva: -415.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US05-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 4
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tradeview-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Practice
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 9
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
