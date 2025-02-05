- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
16 258
Bénéfice trades:
10 914 (67.13%)
Perte trades:
5 344 (32.87%)
Meilleure transaction:
10 250.00 USD
Pire transaction:
-22 960.57 USD
Bénéfice brut:
384 532.72 USD (2 546 273 pips)
Perte brute:
-534 060.30 USD (3 503 336 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (63.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 000.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
53.42%
Charge de dépôt maximale:
37.12%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.68
Longs trades:
8 102 (49.83%)
Courts trades:
8 156 (50.17%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-9.20 USD
Bénéfice moyen:
35.23 USD
Perte moyenne:
-99.94 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-25.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-100 450.00 USD (8)
Croissance mensuelle:
-80.87%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
149 527.58 USD
Maximal:
219 742.27 USD (243.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.27% (193 102.72 USD)
Par fonds propres:
92.20% (220 621.67 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10935
|EURUSD
|3141
|GBPUSD
|2159
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|7
|XTIUSD
|5
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-153K
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|3K
|AUDUSD
|-72
|USDJPY
|-32
|XTIUSD
|-532
|USDCAD
|-76
|NZDUSD
|32
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-863K
|EURUSD
|-59K
|GBPUSD
|-36K
|AUDUSD
|-141
|USDJPY
|1.6K
|XTIUSD
|-57
|USDCAD
|31
|NZDUSD
|39
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DLSMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This is an automatic program (EA) that integrates risk control and manual operation buttons, which can be used for low-risk euros or high-risk gold, requiring different parameters and risk control ratios to be set. This trading account is set with operating parameters based on an amount of $20000. Accounts below $20000 have increased operating risks and need to adjust operating parameters. Please do not blindly follow. If you have any needs, please leave me a message.
Aucun avis
