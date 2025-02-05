SignauxSections
Jing Kuan Ru

LQ666666

Jing Kuan Ru
0 avis
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 258 USD par mois
croissance depuis 2024 -33%
DLSMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16 258
Bénéfice trades:
10 914 (67.13%)
Perte trades:
5 344 (32.87%)
Meilleure transaction:
10 250.00 USD
Pire transaction:
-22 960.57 USD
Bénéfice brut:
384 532.72 USD (2 546 273 pips)
Perte brute:
-534 060.30 USD (3 503 336 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (63.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 000.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
53.42%
Charge de dépôt maximale:
37.12%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.68
Longs trades:
8 102 (49.83%)
Courts trades:
8 156 (50.17%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-9.20 USD
Bénéfice moyen:
35.23 USD
Perte moyenne:
-99.94 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-25.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-100 450.00 USD (8)
Croissance mensuelle:
-80.87%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
149 527.58 USD
Maximal:
219 742.27 USD (243.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.27% (193 102.72 USD)
Par fonds propres:
92.20% (220 621.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 10935
EURUSD 3141
GBPUSD 2159
AUDUSD 7
USDJPY 7
XTIUSD 5
USDCAD 3
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -153K
EURUSD 1.1K
GBPUSD 3K
AUDUSD -72
USDJPY -32
XTIUSD -532
USDCAD -76
NZDUSD 32
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -863K
EURUSD -59K
GBPUSD -36K
AUDUSD -141
USDJPY 1.6K
XTIUSD -57
USDCAD 31
NZDUSD 39
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 250.00 USD
Pire transaction: -22 961 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +63.93 USD
Perte consécutive maximale: -25.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DLSMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This is an automatic program (EA) that integrates risk control and manual operation buttons, which can be used for low-risk euros or high-risk gold, requiring different parameters and risk control ratios to be set. This trading account is set with operating parameters based on an amount of $20000. Accounts below $20000 have increased operating risks and need to adjust operating parameters. Please do not blindly follow. If you have any needs, please leave me a message.


Aucun avis
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 16:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 05:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 17:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 13:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 06:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 05:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
