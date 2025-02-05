SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LQ666666
Jing Kuan Ru

LQ666666

Jing Kuan Ru
0 recensioni
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 258 USD al mese
crescita dal 2024 -33%
DLSMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16 258
Profit Trade:
10 914 (67.13%)
Loss Trade:
5 344 (32.87%)
Best Trade:
10 250.00 USD
Worst Trade:
-22 960.57 USD
Profitto lordo:
384 532.72 USD (2 546 273 pips)
Perdita lorda:
-534 060.30 USD (3 503 336 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (63.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 000.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
53.42%
Massimo carico di deposito:
37.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
8 102 (49.83%)
Short Trade:
8 156 (50.17%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-9.20 USD
Profitto medio:
35.23 USD
Perdita media:
-99.94 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-25.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100 450.00 USD (8)
Crescita mensile:
-80.97%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
149 527.58 USD
Massimale:
219 742.27 USD (243.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.27% (193 102.72 USD)
Per equità:
92.20% (220 621.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10935
EURUSD 3141
GBPUSD 2159
AUDUSD 7
USDJPY 7
XTIUSD 5
USDCAD 3
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -153K
EURUSD 1.1K
GBPUSD 3K
AUDUSD -72
USDJPY -32
XTIUSD -532
USDCAD -76
NZDUSD 32
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -863K
EURUSD -59K
GBPUSD -36K
AUDUSD -141
USDJPY 1.6K
XTIUSD -57
USDCAD 31
NZDUSD 39
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10 250.00 USD
Worst Trade: -22 961 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +63.93 USD
Massima perdita consecutiva: -25.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DLSMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is an automatic program (EA) that integrates risk control and manual operation buttons, which can be used for low-risk euros or high-risk gold, requiring different parameters and risk control ratios to be set. This trading account is set with operating parameters based on an amount of $20000. Accounts below $20000 have increased operating risks and need to adjust operating parameters. Please do not blindly follow. If you have any needs, please leave me a message.


Non ci sono recensioni
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 16:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 05:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 17:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 13:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 06:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 05:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LQ666666
258USD al mese
-33%
0
0
USD
45K
USD
48
98%
16 258
67%
53%
0.72
-9.20
USD
92%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.