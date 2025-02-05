- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16 258
Profit Trade:
10 914 (67.13%)
Loss Trade:
5 344 (32.87%)
Best Trade:
10 250.00 USD
Worst Trade:
-22 960.57 USD
Profitto lordo:
384 532.72 USD (2 546 273 pips)
Perdita lorda:
-534 060.30 USD (3 503 336 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (63.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 000.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
53.42%
Massimo carico di deposito:
37.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
8 102 (49.83%)
Short Trade:
8 156 (50.17%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-9.20 USD
Profitto medio:
35.23 USD
Perdita media:
-99.94 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-25.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100 450.00 USD (8)
Crescita mensile:
-80.97%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
149 527.58 USD
Massimale:
219 742.27 USD (243.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.27% (193 102.72 USD)
Per equità:
92.20% (220 621.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10935
|EURUSD
|3141
|GBPUSD
|2159
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|7
|XTIUSD
|5
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-153K
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|3K
|AUDUSD
|-72
|USDJPY
|-32
|XTIUSD
|-532
|USDCAD
|-76
|NZDUSD
|32
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-863K
|EURUSD
|-59K
|GBPUSD
|-36K
|AUDUSD
|-141
|USDJPY
|1.6K
|XTIUSD
|-57
|USDCAD
|31
|NZDUSD
|39
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10 250.00 USD
Worst Trade: -22 961 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +63.93 USD
Massima perdita consecutiva: -25.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DLSMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is an automatic program (EA) that integrates risk control and manual operation buttons, which can be used for low-risk euros or high-risk gold, requiring different parameters and risk control ratios to be set. This trading account is set with operating parameters based on an amount of $20000. Accounts below $20000 have increased operating risks and need to adjust operating parameters. Please do not blindly follow. If you have any needs, please leave me a message.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
258USD al mese
-33%
0
0
USD
USD
45K
USD
USD
48
98%
16 258
67%
53%
0.72
-9.20
USD
USD
92%
1:500