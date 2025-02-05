- Büyüme
İşlemler:
16 258
Kârla kapanan işlemler:
10 914 (67.13%)
Zararla kapanan işlemler:
5 344 (32.87%)
En iyi işlem:
10 250.00 USD
En kötü işlem:
-22 960.57 USD
Brüt kâr:
384 532.72 USD (2 546 273 pips)
Brüt zarar:
-534 060.30 USD (3 503 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (63.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 000.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
53.42%
Maks. mevduat yükü:
37.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
8 102 (49.83%)
Satış işlemleri:
8 156 (50.17%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-9.20 USD
Ortalama kâr:
35.23 USD
Ortalama zarar:
-99.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-25.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100 450.00 USD (8)
Aylık büyüme:
-81.00%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
149 527.58 USD
Maksimum:
219 742.27 USD (243.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.27% (193 102.72 USD)
Varlığa göre:
92.20% (220 621.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10935
|EURUSD
|3141
|GBPUSD
|2159
|AUDUSD
|7
|USDJPY
|7
|XTIUSD
|5
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-153K
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|3K
|AUDUSD
|-72
|USDJPY
|-32
|XTIUSD
|-532
|USDCAD
|-76
|NZDUSD
|32
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-863K
|EURUSD
|-59K
|GBPUSD
|-36K
|AUDUSD
|-141
|USDJPY
|1.6K
|XTIUSD
|-57
|USDCAD
|31
|NZDUSD
|39
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10 250.00 USD
En kötü işlem: -22 961 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +63.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DLSMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is an automatic program (EA) that integrates risk control and manual operation buttons, which can be used for low-risk euros or high-risk gold, requiring different parameters and risk control ratios to be set. This trading account is set with operating parameters based on an amount of $20000. Accounts below $20000 have increased operating risks and need to adjust operating parameters. Please do not blindly follow. If you have any needs, please leave me a message.
