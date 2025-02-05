SinyallerBölümler
Jing Kuan Ru

LQ666666

Jing Kuan Ru
0 inceleme
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 258 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -33%
DLSMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16 258
Kârla kapanan işlemler:
10 914 (67.13%)
Zararla kapanan işlemler:
5 344 (32.87%)
En iyi işlem:
10 250.00 USD
En kötü işlem:
-22 960.57 USD
Brüt kâr:
384 532.72 USD (2 546 273 pips)
Brüt zarar:
-534 060.30 USD (3 503 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (63.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 000.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
53.42%
Maks. mevduat yükü:
37.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
8 102 (49.83%)
Satış işlemleri:
8 156 (50.17%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-9.20 USD
Ortalama kâr:
35.23 USD
Ortalama zarar:
-99.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-25.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100 450.00 USD (8)
Aylık büyüme:
-81.00%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
149 527.58 USD
Maksimum:
219 742.27 USD (243.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.27% (193 102.72 USD)
Varlığa göre:
92.20% (220 621.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 10935
EURUSD 3141
GBPUSD 2159
AUDUSD 7
USDJPY 7
XTIUSD 5
USDCAD 3
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -153K
EURUSD 1.1K
GBPUSD 3K
AUDUSD -72
USDJPY -32
XTIUSD -532
USDCAD -76
NZDUSD 32
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -863K
EURUSD -59K
GBPUSD -36K
AUDUSD -141
USDJPY 1.6K
XTIUSD -57
USDCAD 31
NZDUSD 39
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 250.00 USD
En kötü işlem: -22 961 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +63.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DLSMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is an automatic program (EA) that integrates risk control and manual operation buttons, which can be used for low-risk euros or high-risk gold, requiring different parameters and risk control ratios to be set. This trading account is set with operating parameters based on an amount of $20000. Accounts below $20000 have increased operating risks and need to adjust operating parameters. Please do not blindly follow. If you have any needs, please leave me a message.


İnceleme yok
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 16:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.10 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 05:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 17:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 13:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 06:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 05:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
