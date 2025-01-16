SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GFA 2025
Yelena Claudia

GFA 2025

Yelena Claudia
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 56%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
217
Bénéfice trades:
183 (84.33%)
Perte trades:
34 (15.67%)
Meilleure transaction:
420.38 USD
Pire transaction:
-20.83 USD
Bénéfice brut:
3 202.03 USD (2 106 338 pips)
Perte brute:
-127.70 USD (13 012 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (600.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
671.13 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.14%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
122.00
Longs trades:
152 (70.05%)
Courts trades:
65 (29.95%)
Facteur de profit:
25.07
Rendement attendu:
14.17 USD
Bénéfice moyen:
17.50 USD
Perte moyenne:
-3.76 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-25.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.20 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.02%
Prévision annuelle:
38.97%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
25.20 USD (0.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.67% (25.20 USD)
Par fonds propres:
46.84% (2 951.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 208
BTCUSD 8
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 2.9K
BTCUSD 180
GBPJPY -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 290K
BTCUSD 1.8M
GBPJPY -673
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +420.38 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +600.56 USD
Perte consécutive maximale: -25.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 43" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 7
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 20
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 14
Coinexx-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
XMTrading-Real 7
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
FxPro.com-Real07
0.00 × 7
NaxwareSystems-Live
0.00 × 14
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 2
XMGlobal-Real 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
11 plus...
Semi Swing Gold Trade Only

Minimum Equity 5,000 USD

Target Profit 5 - 20% / month


Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 06:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 03:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 18:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 04:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 11:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
