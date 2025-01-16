SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GFA 2025
Yelena Claudia

GFA 2025

Yelena Claudia
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 56%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
217
Profit Trade:
183 (84.33%)
Loss Trade:
34 (15.67%)
Best Trade:
420.38 USD
Worst Trade:
-20.83 USD
Profitto lordo:
3 202.03 USD (2 106 338 pips)
Perdita lorda:
-127.70 USD (13 012 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (600.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
671.13 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.14%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
122.00
Long Trade:
152 (70.05%)
Short Trade:
65 (29.95%)
Fattore di profitto:
25.07
Profitto previsto:
14.17 USD
Profitto medio:
17.50 USD
Perdita media:
-3.76 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-25.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.20 USD (2)
Crescita mensile:
3.02%
Previsione annuale:
38.97%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
25.20 USD (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.67% (25.20 USD)
Per equità:
46.84% (2 951.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 208
BTCUSD 8
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 2.9K
BTCUSD 180
GBPJPY -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 290K
BTCUSD 1.8M
GBPJPY -673
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +420.38 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +600.56 USD
Massima perdita consecutiva: -25.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 43" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 7
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 20
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 14
Coinexx-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
XMTrading-Real 7
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
FxPro.com-Real07
0.00 × 7
NaxwareSystems-Live
0.00 × 14
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 2
XMGlobal-Real 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
11 più
Semi Swing Gold Trade Only

Minimum Equity 5,000 USD

Target Profit 5 - 20% / month


Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 06:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 03:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 18:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 04:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 11:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
