Trade:
217
Profit Trade:
183 (84.33%)
Loss Trade:
34 (15.67%)
Best Trade:
420.38 USD
Worst Trade:
-20.83 USD
Profitto lordo:
3 202.03 USD (2 106 338 pips)
Perdita lorda:
-127.70 USD (13 012 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (600.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
671.13 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.14%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
122.00
Long Trade:
152 (70.05%)
Short Trade:
65 (29.95%)
Fattore di profitto:
25.07
Profitto previsto:
14.17 USD
Profitto medio:
17.50 USD
Perdita media:
-3.76 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-25.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.20 USD (2)
Crescita mensile:
3.02%
Previsione annuale:
38.97%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
25.20 USD (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.67% (25.20 USD)
Per equità:
46.84% (2 951.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|208
|BTCUSD
|8
|GBPJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|2.9K
|BTCUSD
|180
|GBPJPY
|-4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|290K
|BTCUSD
|1.8M
|GBPJPY
|-673
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +420.38 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +600.56 USD
Massima perdita consecutiva: -25.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 43" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Semi Swing Gold Trade Only
Minimum Equity 5,000 USD
Target Profit 5 - 20% / month
