İşlemler:
217
Kârla kapanan işlemler:
183 (84.33%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (15.67%)
En iyi işlem:
420.38 USD
En kötü işlem:
-20.83 USD
Brüt kâr:
3 202.03 USD (2 106 338 pips)
Brüt zarar:
-127.70 USD (13 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (600.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
671.13 USD (9)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.14%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
122.00
Alış işlemleri:
152 (70.05%)
Satış işlemleri:
65 (29.95%)
Kâr faktörü:
25.07
Beklenen getiri:
14.17 USD
Ortalama kâr:
17.50 USD
Ortalama zarar:
-3.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-25.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.20 USD (2)
Aylık büyüme:
2.93%
Yıllık tahmin:
38.97%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
25.20 USD (0.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.67% (25.20 USD)
Varlığa göre:
46.84% (2 951.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|208
|BTCUSD
|8
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|2.9K
|BTCUSD
|180
|GBPJPY
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|290K
|BTCUSD
|1.8M
|GBPJPY
|-673
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +420.38 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +600.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 43" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 5
|
Tradeview-Live
|0.00 × 20
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 14
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 7
|
NaxwareSystems-Live
|0.00 × 14
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
Semi Swing Gold Trade Only
Minimum Equity 5,000 USD
Target Profit 5 - 20% / month
İnceleme yok