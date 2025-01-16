Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 43" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-ECN.com 0.00 × 7 ICMarkets-Live19 0.00 × 3 TeleTrade-NoDealingDesk 0.00 × 5 Tradeview-Live 0.00 × 20 Axi-US06-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 6 Exness-Real4 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 3 CMCMarkets1-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 14 Coinexx-Live 0.00 × 1 LQD1-Live01 0.00 × 3 XMTrading-Real 7 0.00 × 4 FPMarkets-Live 0.00 × 6 ICMarkets-Live12 0.00 × 4 FxPro.com-Real07 0.00 × 7 NaxwareSystems-Live 0.00 × 14 SADASoftware-LiveLiquidity1 0.00 × 2 XMGlobal-Real 2 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 18 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 14 Tickmill-Live05 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 3 11 daha fazla...