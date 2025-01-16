SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GFA 2025
Yelena Claudia

GFA 2025

Yelena Claudia
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 56%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
217
Kârla kapanan işlemler:
183 (84.33%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (15.67%)
En iyi işlem:
420.38 USD
En kötü işlem:
-20.83 USD
Brüt kâr:
3 202.03 USD (2 106 338 pips)
Brüt zarar:
-127.70 USD (13 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (600.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
671.13 USD (9)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.14%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
122.00
Alış işlemleri:
152 (70.05%)
Satış işlemleri:
65 (29.95%)
Kâr faktörü:
25.07
Beklenen getiri:
14.17 USD
Ortalama kâr:
17.50 USD
Ortalama zarar:
-3.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-25.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.20 USD (2)
Aylık büyüme:
2.93%
Yıllık tahmin:
38.97%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
25.20 USD (0.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.67% (25.20 USD)
Varlığa göre:
46.84% (2 951.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 208
BTCUSD 8
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 2.9K
BTCUSD 180
GBPJPY -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 290K
BTCUSD 1.8M
GBPJPY -673
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +420.38 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +600.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 43" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 7
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 20
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 14
Coinexx-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
XMTrading-Real 7
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 6
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
FxPro.com-Real07
0.00 × 7
NaxwareSystems-Live
0.00 × 14
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 2
XMGlobal-Real 2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
Semi Swing Gold Trade Only

Minimum Equity 5,000 USD

Target Profit 5 - 20% / month


İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 07:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 06:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 03:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 18:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 06:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 05:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 04:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 12:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 11:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
