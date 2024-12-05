SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Inkognito
Vasiliy Sigachev

Inkognito

Vasiliy Sigachev
0 avis
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -17%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
217
Bénéfice trades:
198 (91.24%)
Perte trades:
19 (8.76%)
Meilleure transaction:
21.78 USD
Pire transaction:
-176.34 USD
Bénéfice brut:
1 838.63 USD (686 587 pips)
Perte brute:
-1 658.79 USD (567 735 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (445.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
445.20 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
11.79%
Charge de dépôt maximale:
34.60%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
125 (57.60%)
Courts trades:
92 (42.40%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
9.29 USD
Perte moyenne:
-87.30 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-293.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-293.73 USD (2)
Croissance mensuelle:
-49.73%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
474.68 USD (56.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.27% (474.68 USD)
Par fonds propres:
63.22% (277.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 217
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 180
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 119K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.78 USD
Pire transaction: -176 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +445.20 USD
Perte consécutive maximale: -293.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 12:49
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 15:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.57% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 13:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.35% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 13:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 13:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 11:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 12:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.12 14:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Inkognito
30 USD par mois
-17%
0
0
USD
74
USD
43
100%
217
91%
12%
1.10
0.83
USD
88%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.