Vasiliy Sigachev

Inkognito

Vasiliy Sigachev
0 inceleme
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -17%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
217
Kârla kapanan işlemler:
198 (91.24%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (8.76%)
En iyi işlem:
21.78 USD
En kötü işlem:
-176.34 USD
Brüt kâr:
1 838.63 USD (686 587 pips)
Brüt zarar:
-1 658.79 USD (567 735 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (445.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
445.20 USD (38)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
11.79%
Maks. mevduat yükü:
34.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
125 (57.60%)
Satış işlemleri:
92 (42.40%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
9.29 USD
Ortalama zarar:
-87.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-293.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-293.73 USD (2)
Aylık büyüme:
-50.91%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
474.68 USD (56.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.27% (474.68 USD)
Varlığa göre:
63.22% (277.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 217
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 180
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 119K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.78 USD
En kötü işlem: -176 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +445.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -293.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 12:49
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 15:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.57% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 13:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.35% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 13:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 13:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 11:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 12:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.12 14:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
