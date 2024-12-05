- Büyüme
İşlemler:
217
Kârla kapanan işlemler:
198 (91.24%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (8.76%)
En iyi işlem:
21.78 USD
En kötü işlem:
-176.34 USD
Brüt kâr:
1 838.63 USD (686 587 pips)
Brüt zarar:
-1 658.79 USD (567 735 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (445.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
445.20 USD (38)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
11.79%
Maks. mevduat yükü:
34.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
125 (57.60%)
Satış işlemleri:
92 (42.40%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
9.29 USD
Ortalama zarar:
-87.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-293.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-293.73 USD (2)
Aylık büyüme:
-50.91%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
474.68 USD (56.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.27% (474.68 USD)
Varlığa göre:
63.22% (277.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|180
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|119K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +21.78 USD
En kötü işlem: -176 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +445.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -293.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-17%
0
0
USD
USD
74
USD
USD
43
100%
217
91%
12%
1.10
0.83
USD
USD
88%
1:500