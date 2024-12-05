SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Inkognito
Vasiliy Sigachev

Inkognito

Vasiliy Sigachev
0 recensioni
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -17%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
217
Profit Trade:
198 (91.24%)
Loss Trade:
19 (8.76%)
Best Trade:
21.78 USD
Worst Trade:
-176.34 USD
Profitto lordo:
1 838.63 USD (686 587 pips)
Perdita lorda:
-1 658.79 USD (567 735 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (445.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
445.20 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
11.79%
Massimo carico di deposito:
34.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
125 (57.60%)
Short Trade:
92 (42.40%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
9.29 USD
Perdita media:
-87.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-293.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-293.73 USD (2)
Crescita mensile:
-50.91%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
474.68 USD (56.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.27% (474.68 USD)
Per equità:
63.22% (277.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 217
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 180
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 119K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.78 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +445.20 USD
Massima perdita consecutiva: -293.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.06 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 12:49
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 15:02
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.57% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 13:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.35% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 13:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 13:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 11:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 12:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.12 14:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 22:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Inkognito
30USD al mese
-17%
0
0
USD
74
USD
43
100%
217
91%
12%
1.10
0.83
USD
88%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.