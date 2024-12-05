- Crescita
Trade:
217
Profit Trade:
198 (91.24%)
Loss Trade:
19 (8.76%)
Best Trade:
21.78 USD
Worst Trade:
-176.34 USD
Profitto lordo:
1 838.63 USD (686 587 pips)
Perdita lorda:
-1 658.79 USD (567 735 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (445.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
445.20 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
11.79%
Massimo carico di deposito:
34.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
125 (57.60%)
Short Trade:
92 (42.40%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
9.29 USD
Perdita media:
-87.30 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-293.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-293.73 USD (2)
Crescita mensile:
-50.91%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
474.68 USD (56.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.27% (474.68 USD)
Per equità:
63.22% (277.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|180
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|119K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.78 USD
Worst Trade: -176 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +445.20 USD
Massima perdita consecutiva: -293.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
