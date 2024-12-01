SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RazerTrade Forex Hunter 2
Yusmanto

RazerTrade Forex Hunter 2

Yusmanto
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2024 255%
OFGCap-Pacific
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 647
Bénéfice trades:
1 215 (73.77%)
Perte trades:
432 (26.23%)
Meilleure transaction:
152.28 USD
Pire transaction:
-32.59 USD
Bénéfice brut:
2 670.85 USD (210 704 pips)
Perte brute:
-1 424.89 USD (163 059 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (18.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
247.53 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
83.08%
Charge de dépôt maximale:
159.59%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
6.53
Longs trades:
925 (56.16%)
Courts trades:
722 (43.84%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
0.76 USD
Bénéfice moyen:
2.20 USD
Perte moyenne:
-3.30 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-190.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-190.86 USD (9)
Croissance mensuelle:
3.13%
Prévision annuelle:
39.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.85 USD
Maximal:
190.86 USD (24.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.49% (190.86 USD)
Par fonds propres:
83.15% (648.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 1647
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 48K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +152.28 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +18.24 USD
Perte consécutive maximale: -190.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OFGCap-Pacific" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
Pure automatic trading using RazerTrade Forex EURJPY expert advisors
More information please visit razertrade dot com
Aucun avis
2025.04.14 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 19:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 16:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 08:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 07:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 06:13
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 04:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 03:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 19:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.06 18:29
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 14:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 08:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.17 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 04:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 16:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 02:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
