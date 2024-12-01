SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RazerTrade Forex Hunter 2
Yusmanto

RazerTrade Forex Hunter 2

Yusmanto
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 255%
OFGCap-Pacific
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 647
Kârla kapanan işlemler:
1 215 (73.77%)
Zararla kapanan işlemler:
432 (26.23%)
En iyi işlem:
152.28 USD
En kötü işlem:
-32.59 USD
Brüt kâr:
2 670.85 USD (210 704 pips)
Brüt zarar:
-1 424.89 USD (163 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (18.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
247.53 USD (4)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
83.08%
Maks. mevduat yükü:
159.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
6.53
Alış işlemleri:
925 (56.16%)
Satış işlemleri:
722 (43.84%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
2.20 USD
Ortalama zarar:
-3.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-190.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-190.86 USD (9)
Aylık büyüme:
2.79%
Yıllık tahmin:
35.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.85 USD
Maksimum:
190.86 USD (24.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.49% (190.86 USD)
Varlığa göre:
83.15% (648.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 1647
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 48K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +152.28 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +18.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -190.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OFGCap-Pacific" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
Pure automatic trading using RazerTrade Forex EURJPY expert advisors
More information please visit razertrade dot com
İnceleme yok
2025.04.14 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 19:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 16:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 08:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 07:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 06:13
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 04:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 03:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 19:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.06 18:29
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 14:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 08:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.17 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 04:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 16:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 02:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.