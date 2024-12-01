- Crescita
Trade:
1 647
Profit Trade:
1 215 (73.77%)
Loss Trade:
432 (26.23%)
Best Trade:
152.28 USD
Worst Trade:
-32.59 USD
Profitto lordo:
2 670.85 USD (210 704 pips)
Perdita lorda:
-1 424.89 USD (163 059 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (18.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
83.08%
Massimo carico di deposito:
159.59%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
925 (56.16%)
Short Trade:
722 (43.84%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-3.30 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-190.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-190.86 USD (9)
Crescita mensile:
2.94%
Previsione annuale:
39.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.85 USD
Massimale:
190.86 USD (24.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.49% (190.86 USD)
Per equità:
83.15% (648.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1647
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|48K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OFGCap-Pacific" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|7.00 × 2
Pure automatic trading using RazerTrade Forex EURJPY expert advisors
More information please visit razertrade dot com
Non ci sono recensioni
