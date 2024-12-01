SegnaliSezioni
Yusmanto

RazerTrade Forex Hunter 2

Yusmanto
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2024 255%
OFGCap-Pacific
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 647
Profit Trade:
1 215 (73.77%)
Loss Trade:
432 (26.23%)
Best Trade:
152.28 USD
Worst Trade:
-32.59 USD
Profitto lordo:
2 670.85 USD (210 704 pips)
Perdita lorda:
-1 424.89 USD (163 059 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (18.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
83.08%
Massimo carico di deposito:
159.59%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
6.53
Long Trade:
925 (56.16%)
Short Trade:
722 (43.84%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-3.30 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-190.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-190.86 USD (9)
Crescita mensile:
2.94%
Previsione annuale:
39.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.85 USD
Massimale:
190.86 USD (24.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.49% (190.86 USD)
Per equità:
83.15% (648.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 1647
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 48K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +152.28 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +18.24 USD
Massima perdita consecutiva: -190.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OFGCap-Pacific" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMCapitalVC-LIVE2
7.00 × 2
Pure automatic trading using RazerTrade Forex EURJPY expert advisors
More information please visit razertrade dot com
2025.04.14 21:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 19:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 16:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 08:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 07:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 06:13
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 04:08
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 03:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 19:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.06 18:29
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.06 14:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 08:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.17 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 04:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 16:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 02:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
