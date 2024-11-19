SignauxSections
Mahendran Nadarajah

Greenback

Mahendran Nadarajah
0 avis
Fiabilité
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 19%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 127
Bénéfice trades:
1 318 (61.96%)
Perte trades:
809 (38.03%)
Meilleure transaction:
387.45 USD
Pire transaction:
-61.73 USD
Bénéfice brut:
13 591.58 USD (597 773 pips)
Perte brute:
-4 150.02 USD (435 783 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (8 651.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 651.18 USD (61)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
94.33%
Charge de dépôt maximale:
175.73%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
252
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
8.20
Longs trades:
1 121 (52.70%)
Courts trades:
1 006 (47.30%)
Facteur de profit:
3.28
Rendement attendu:
4.44 USD
Bénéfice moyen:
10.31 USD
Perte moyenne:
-5.13 USD
Pertes consécutives maximales:
103 (-761.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-761.69 USD (103)
Croissance mensuelle:
1.32%
Prévision annuelle:
15.98%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 151.02 USD (10.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.05% (785.15 USD)
Par fonds propres:
66.23% (558.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1314
EURAUD 129
NZDCAD 81
GBPUSD 74
AUDCAD 73
US30 59
EURCAD 42
GBPAUD 42
EURUSD 39
AUDNZD 39
AUDUSD 36
USDCAD 36
EURNZD 24
CADCHF 22
GBPNZD 22
USDCHF 21
GBPCHF 13
GBPCAD 11
EURGBP 10
NZDUSD 10
AUDCHF 9
XAGUSD 8
BTCUSD 6
EURCHF 4
ETHUSD 2
NZDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -197
EURAUD 319
NZDCAD 94
GBPUSD 8.5K
AUDCAD 130
US30 73
EURCAD -2
GBPAUD -174
EURUSD 160
AUDNZD -13
AUDUSD 42
USDCAD 172
EURNZD 110
CADCHF -83
GBPNZD 87
USDCHF -133
GBPCHF 73
GBPCAD 49
EURGBP 75
NZDUSD 62
AUDCHF 63
XAGUSD -6
BTCUSD -1
EURCHF 15
ETHUSD 0
NZDCHF 7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -15K
EURAUD 55K
NZDCAD 14K
GBPUSD 5.3K
AUDCAD 19K
US30 7.3K
EURCAD 2.4K
GBPAUD -19K
EURUSD 20K
AUDNZD -896
AUDUSD 7.6K
USDCAD 31K
EURNZD 19K
CADCHF -7K
GBPNZD 17K
USDCHF -14K
GBPCHF 4.2K
GBPCAD 7.2K
EURGBP 5.9K
NZDUSD 6.4K
AUDCHF 5.4K
XAGUSD -517
BTCUSD -9.5K
EURCHF 1.3K
ETHUSD -578
NZDCHF 622
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +387.45 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 61
Pertes consécutives maximales: 103
Bénéfice consécutif maximal: +8 651.18 USD
Perte consécutive maximale: -761.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 10
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 149
ICMarketsSC-Live27
0.50 × 324
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.63 × 175
ICMarketsSC-Live08
0.63 × 1685
VantageFXInternational-Live 6
0.67 × 12
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live16
0.87 × 171
TMGM.TradeMax-Live2
0.88 × 366
Exness-Real9
0.94 × 87
ICMarkets-Live12
0.97 × 75
ICMarketsSC-Live15
0.98 × 141
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20544
ICMarkets-Live14
1.06 × 130
ICMarketsSC-Live06
1.06 × 2658
193 plus...
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.