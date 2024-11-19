SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Greenback
Mahendran Nadarajah

Greenback

Mahendran Nadarajah
0 inceleme
Güvenilirlik
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 17%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 169
Kârla kapanan işlemler:
1 336 (61.59%)
Zararla kapanan işlemler:
833 (38.40%)
En iyi işlem:
387.45 USD
En kötü işlem:
-61.73 USD
Brüt kâr:
13 632.62 USD (600 538 pips)
Brüt zarar:
-4 196.45 USD (440 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (8 651.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 651.18 USD (61)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
94.33%
Maks. mevduat yükü:
175.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
277
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
8.20
Alış işlemleri:
1 133 (52.24%)
Satış işlemleri:
1 036 (47.76%)
Kâr faktörü:
3.25
Beklenen getiri:
4.35 USD
Ortalama kâr:
10.20 USD
Ortalama zarar:
-5.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
103 (-761.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-761.69 USD (103)
Aylık büyüme:
-1.75%
Yıllık tahmin:
-21.21%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 151.02 USD (10.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.05% (785.15 USD)
Varlığa göre:
66.23% (558.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1356
EURAUD 129
NZDCAD 81
GBPUSD 74
AUDCAD 73
US30 59
EURCAD 42
GBPAUD 42
EURUSD 39
AUDNZD 39
AUDUSD 36
USDCAD 36
EURNZD 24
CADCHF 22
GBPNZD 22
USDCHF 21
GBPCHF 13
GBPCAD 11
EURGBP 10
NZDUSD 10
AUDCHF 9
XAGUSD 8
BTCUSD 6
EURCHF 4
ETHUSD 2
NZDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -203
EURAUD 319
NZDCAD 94
GBPUSD 8.5K
AUDCAD 130
US30 73
EURCAD -2
GBPAUD -174
EURUSD 160
AUDNZD -13
AUDUSD 42
USDCAD 172
EURNZD 110
CADCHF -83
GBPNZD 87
USDCHF -133
GBPCHF 73
GBPCAD 49
EURGBP 75
NZDUSD 62
AUDCHF 63
XAGUSD -6
BTCUSD -1
EURCHF 15
ETHUSD 0
NZDCHF 7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -17K
EURAUD 55K
NZDCAD 14K
GBPUSD 5.3K
AUDCAD 19K
US30 7.3K
EURCAD 2.4K
GBPAUD -19K
EURUSD 20K
AUDNZD -896
AUDUSD 7.6K
USDCAD 31K
EURNZD 19K
CADCHF -7K
GBPNZD 17K
USDCHF -14K
GBPCHF 4.2K
GBPCAD 7.2K
EURGBP 5.9K
NZDUSD 6.4K
AUDCHF 5.4K
XAGUSD -517
BTCUSD -9.5K
EURCHF 1.3K
ETHUSD -578
NZDCHF 622
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +387.45 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 103
Maksimum ardışık kâr: +8 651.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -761.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 10
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 149
ICMarketsSC-Live27
0.50 × 324
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.63 × 175
ICMarketsSC-Live08
0.63 × 1685
VantageFXInternational-Live 6
0.67 × 12
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live16
0.87 × 171
TMGM.TradeMax-Live2
0.88 × 366
Exness-Real9
0.94 × 87
ICMarkets-Live12
0.97 × 75
ICMarketsSC-Live15
0.98 × 141
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20544
ICMarkets-Live14
1.06 × 130
ICMarketsSC-Live06
1.06 × 2658
193 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 03:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 10:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 11:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 05:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
