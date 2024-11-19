- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 169
Profit Trade:
1 336 (61.59%)
Loss Trade:
833 (38.40%)
Best Trade:
387.45 USD
Worst Trade:
-61.73 USD
Profitto lordo:
13 632.62 USD (600 538 pips)
Perdita lorda:
-4 196.45 USD (440 251 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (8 651.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 651.18 USD (61)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
94.33%
Massimo carico di deposito:
175.73%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
277
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
8.20
Long Trade:
1 133 (52.24%)
Short Trade:
1 036 (47.76%)
Fattore di profitto:
3.25
Profitto previsto:
4.35 USD
Profitto medio:
10.20 USD
Perdita media:
-5.04 USD
Massime perdite consecutive:
103 (-761.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-761.69 USD (103)
Crescita mensile:
-0.31%
Previsione annuale:
-3.74%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 151.02 USD (10.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.05% (785.15 USD)
Per equità:
66.23% (558.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1356
|EURAUD
|129
|NZDCAD
|81
|GBPUSD
|74
|AUDCAD
|73
|US30
|59
|EURCAD
|42
|GBPAUD
|42
|EURUSD
|39
|AUDNZD
|39
|AUDUSD
|36
|USDCAD
|36
|EURNZD
|24
|CADCHF
|22
|GBPNZD
|22
|USDCHF
|21
|GBPCHF
|13
|GBPCAD
|11
|EURGBP
|10
|NZDUSD
|10
|AUDCHF
|9
|XAGUSD
|8
|BTCUSD
|6
|EURCHF
|4
|ETHUSD
|2
|NZDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-203
|EURAUD
|319
|NZDCAD
|94
|GBPUSD
|8.5K
|AUDCAD
|130
|US30
|73
|EURCAD
|-2
|GBPAUD
|-174
|EURUSD
|160
|AUDNZD
|-13
|AUDUSD
|42
|USDCAD
|172
|EURNZD
|110
|CADCHF
|-83
|GBPNZD
|87
|USDCHF
|-133
|GBPCHF
|73
|GBPCAD
|49
|EURGBP
|75
|NZDUSD
|62
|AUDCHF
|63
|XAGUSD
|-6
|BTCUSD
|-1
|EURCHF
|15
|ETHUSD
|0
|NZDCHF
|7
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-17K
|EURAUD
|55K
|NZDCAD
|14K
|GBPUSD
|5.3K
|AUDCAD
|19K
|US30
|7.3K
|EURCAD
|2.4K
|GBPAUD
|-19K
|EURUSD
|20K
|AUDNZD
|-896
|AUDUSD
|7.6K
|USDCAD
|31K
|EURNZD
|19K
|CADCHF
|-7K
|GBPNZD
|17K
|USDCHF
|-14K
|GBPCHF
|4.2K
|GBPCAD
|7.2K
|EURGBP
|5.9K
|NZDUSD
|6.4K
|AUDCHF
|5.4K
|XAGUSD
|-517
|BTCUSD
|-9.5K
|EURCHF
|1.3K
|ETHUSD
|-578
|NZDCHF
|622
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +387.45 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 103
Massimo profitto consecutivo: +8 651.18 USD
Massima perdita consecutiva: -761.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 10
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 149
|
ICMarketsSC-Live27
|0.50 × 324
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.63 × 175
|
ICMarketsSC-Live08
|0.63 × 1685
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-Live17
|0.74 × 133
|
ICMarkets-Live16
|0.87 × 171
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.88 × 366
|
Exness-Real9
|0.94 × 87
|
ICMarkets-Live12
|0.97 × 75
|
ICMarketsSC-Live15
|0.98 × 141
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20544
|
ICMarkets-Live14
|1.06 × 130
|
ICMarketsSC-Live06
|1.06 × 2658
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
331
USD
USD
53
95%
2 169
61%
94%
3.24
4.35
USD
USD
82%
1:500