Mahendran Nadarajah

Greenback

Mahendran Nadarajah
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 17%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 169
Profit Trade:
1 336 (61.59%)
Loss Trade:
833 (38.40%)
Best Trade:
387.45 USD
Worst Trade:
-61.73 USD
Profitto lordo:
13 632.62 USD (600 538 pips)
Perdita lorda:
-4 196.45 USD (440 251 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (8 651.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 651.18 USD (61)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
94.33%
Massimo carico di deposito:
175.73%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
277
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
8.20
Long Trade:
1 133 (52.24%)
Short Trade:
1 036 (47.76%)
Fattore di profitto:
3.25
Profitto previsto:
4.35 USD
Profitto medio:
10.20 USD
Perdita media:
-5.04 USD
Massime perdite consecutive:
103 (-761.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-761.69 USD (103)
Crescita mensile:
-0.31%
Previsione annuale:
-3.74%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 151.02 USD (10.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.05% (785.15 USD)
Per equità:
66.23% (558.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1356
EURAUD 129
NZDCAD 81
GBPUSD 74
AUDCAD 73
US30 59
EURCAD 42
GBPAUD 42
EURUSD 39
AUDNZD 39
AUDUSD 36
USDCAD 36
EURNZD 24
CADCHF 22
GBPNZD 22
USDCHF 21
GBPCHF 13
GBPCAD 11
EURGBP 10
NZDUSD 10
AUDCHF 9
XAGUSD 8
BTCUSD 6
EURCHF 4
ETHUSD 2
NZDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -203
EURAUD 319
NZDCAD 94
GBPUSD 8.5K
AUDCAD 130
US30 73
EURCAD -2
GBPAUD -174
EURUSD 160
AUDNZD -13
AUDUSD 42
USDCAD 172
EURNZD 110
CADCHF -83
GBPNZD 87
USDCHF -133
GBPCHF 73
GBPCAD 49
EURGBP 75
NZDUSD 62
AUDCHF 63
XAGUSD -6
BTCUSD -1
EURCHF 15
ETHUSD 0
NZDCHF 7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -17K
EURAUD 55K
NZDCAD 14K
GBPUSD 5.3K
AUDCAD 19K
US30 7.3K
EURCAD 2.4K
GBPAUD -19K
EURUSD 20K
AUDNZD -896
AUDUSD 7.6K
USDCAD 31K
EURNZD 19K
CADCHF -7K
GBPNZD 17K
USDCHF -14K
GBPCHF 4.2K
GBPCAD 7.2K
EURGBP 5.9K
NZDUSD 6.4K
AUDCHF 5.4K
XAGUSD -517
BTCUSD -9.5K
EURCHF 1.3K
ETHUSD -578
NZDCHF 622
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +387.45 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 103
Massimo profitto consecutivo: +8 651.18 USD
Massima perdita consecutiva: -761.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 10
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 149
ICMarketsSC-Live27
0.50 × 324
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.63 × 175
ICMarketsSC-Live08
0.63 × 1685
VantageFXInternational-Live 6
0.67 × 12
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live16
0.87 × 171
TMGM.TradeMax-Live2
0.88 × 366
Exness-Real9
0.94 × 87
ICMarkets-Live12
0.97 × 75
ICMarketsSC-Live15
0.98 × 141
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20544
ICMarkets-Live14
1.06 × 130
ICMarketsSC-Live06
1.06 × 2658
193 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 03:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 10:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 09:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 11:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 05:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.