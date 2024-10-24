Trading robots are automatic trading systems that manage traders' financial flows independently based on certain algorithms. Automated trading programs or scripts are not limited by ordinary human weaknesses. Robots don't need to eat, sleep, or enjoy time with loved ones.





Trading robots can also analyze the situation throughout the day during market operating hours, choose the most suitable moments for transactions, control account balances and monitor order execution. In practice, it was found that the use of Forex trading robots greatly simplifies and automates the trader's activities.