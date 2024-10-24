SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SGIE Intelligence Sett 1
Zaqiyuddin Athoullah

SGIE Intelligence Sett 1

Zaqiyuddin Athoullah
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2024 1 344%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
710
Bénéfice trades:
630 (88.73%)
Perte trades:
80 (11.27%)
Meilleure transaction:
40.55 USD
Pire transaction:
-64.01 USD
Bénéfice brut:
1 895.86 USD (1 851 979 pips)
Perte brute:
-1 558.16 USD (1 457 211 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (141.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
141.53 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
30.48%
Charge de dépôt maximale:
39.85%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.42
Longs trades:
428 (60.28%)
Courts trades:
282 (39.72%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
3.01 USD
Perte moyenne:
-19.48 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-65.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.27 USD (2)
Croissance mensuelle:
75.09%
Prévision annuelle:
911.10%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
139.66 USD (49.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.31% (139.66 USD)
Par fonds propres:
37.41% (38.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 710
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 338
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 395K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.55 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +141.53 USD
Perte consécutive maximale: -65.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
13.33 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Trading robots are automatic trading systems that manage traders' financial flows independently based on certain algorithms. Automated trading programs or scripts are not limited by ordinary human weaknesses. Robots don't need to eat, sleep, or enjoy time with loved ones.

Trading robots can also analyze the situation throughout the day during market operating hours, choose the most suitable moments for transactions, control account balances and monitor order execution. In practice, it was found that the use of Forex trading robots greatly simplifies and automates the trader's activities.
Aucun avis
2025.09.24 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 04:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 18:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 11:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 22:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 14:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 09:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SGIE Intelligence Sett 1
40 USD par mois
1 344%
0
0
USD
164
USD
52
100%
710
88%
30%
1.21
0.48
USD
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.