Zaqiyuddin Athoullah

SGIE Intelligence Sett 1

Zaqiyuddin Athoullah
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1 344%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
710
Kârla kapanan işlemler:
630 (88.73%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (11.27%)
En iyi işlem:
40.55 USD
En kötü işlem:
-64.01 USD
Brüt kâr:
1 895.86 USD (1 851 979 pips)
Brüt zarar:
-1 558.16 USD (1 457 211 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (141.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.53 USD (49)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
30.48%
Maks. mevduat yükü:
39.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
428 (60.28%)
Satış işlemleri:
282 (39.72%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
3.01 USD
Ortalama zarar:
-19.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.27 USD (2)
Aylık büyüme:
72.90%
Yıllık tahmin:
884.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
139.66 USD (49.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.31% (139.66 USD)
Varlığa göre:
37.41% (38.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 710
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 338
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 395K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.55 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +141.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
13.33 × 3
2025.09.24 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 04:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 18:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 11:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 22:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 14:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 09:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
