Segnali / MetaTrader 4 / SGIE Intelligence Sett 1
Zaqiyuddin Athoullah

SGIE Intelligence Sett 1

Zaqiyuddin Athoullah
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2024 1 344%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
710
Profit Trade:
630 (88.73%)
Loss Trade:
80 (11.27%)
Best Trade:
40.55 USD
Worst Trade:
-64.01 USD
Profitto lordo:
1 895.86 USD (1 851 979 pips)
Perdita lorda:
-1 558.16 USD (1 457 211 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (141.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.53 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
30.48%
Massimo carico di deposito:
39.85%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
428 (60.28%)
Short Trade:
282 (39.72%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-19.48 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.27 USD (2)
Crescita mensile:
75.54%
Previsione annuale:
916.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
139.66 USD (49.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.31% (139.66 USD)
Per equità:
37.41% (38.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 710
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 338
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 395K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.55 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +141.53 USD
Massima perdita consecutiva: -65.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
13.33 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.24 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 16:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 04:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 18:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 11:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 11:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 22:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 14:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 09:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.