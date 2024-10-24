- Crescita
Trade:
710
Profit Trade:
630 (88.73%)
Loss Trade:
80 (11.27%)
Best Trade:
40.55 USD
Worst Trade:
-64.01 USD
Profitto lordo:
1 895.86 USD (1 851 979 pips)
Perdita lorda:
-1 558.16 USD (1 457 211 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (141.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.53 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
30.48%
Massimo carico di deposito:
39.85%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
428 (60.28%)
Short Trade:
282 (39.72%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-19.48 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-65.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.27 USD (2)
Crescita mensile:
75.54%
Previsione annuale:
916.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
139.66 USD (49.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.31% (139.66 USD)
Per equità:
37.41% (38.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|710
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|338
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|395K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.55 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +141.53 USD
Massima perdita consecutiva: -65.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|13.33 × 3
Trading robots are automatic trading systems that manage traders' financial flows independently based on certain algorithms. Automated trading programs or scripts are not limited by ordinary human weaknesses. Robots don't need to eat, sleep, or enjoy time with loved ones.
Trading robots can also analyze the situation throughout the day during market operating hours, choose the most suitable moments for transactions, control account balances and monitor order execution. In practice, it was found that the use of Forex trading robots greatly simplifies and automates the trader's activities.
