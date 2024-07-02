SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Compound FX
Patel Gunjan Bharatbhai

Compound FX

Patel Gunjan Bharatbhai
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 194%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
861
Bénéfice trades:
780 (90.59%)
Perte trades:
81 (9.41%)
Meilleure transaction:
82.81 USD
Pire transaction:
-33.75 USD
Bénéfice brut:
1 491.10 USD (54 892 pips)
Perte brute:
-719.68 USD (30 247 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (99.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
103.22 USD (54)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
73.03%
Charge de dépôt maximale:
27.64%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
9.26
Longs trades:
420 (48.78%)
Courts trades:
441 (51.22%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
0.90 USD
Bénéfice moyen:
1.91 USD
Perte moyenne:
-8.88 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-72.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-83.31 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.89%
Prévision annuelle:
22.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.33 USD
Maximal:
83.31 USD (16.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.77% (83.31 USD)
Par fonds propres:
68.86% (825.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 425
NZDCAD 277
AUDNZD 159
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 438
NZDCAD 245
AUDNZD 89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 9.7K
NZDCAD 8.7K
AUDNZD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +82.81 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 54
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +99.27 USD
Perte consécutive maximale: -72.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Minimum deposit : $250
Average Return : 5-15% per month
Don't Interfere while positions are open.
Withdraw profit after every month.
Aucun avis
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 11:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire