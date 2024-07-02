SinyallerBölümler
Patel Gunjan Bharatbhai

Compound FX

Patel Gunjan Bharatbhai
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 194%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
862
Kârla kapanan işlemler:
781 (90.60%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (9.40%)
En iyi işlem:
82.81 USD
En kötü işlem:
-33.75 USD
Brüt kâr:
1 491.39 USD (54 913 pips)
Brüt zarar:
-719.68 USD (30 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (99.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.22 USD (54)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
73.03%
Maks. mevduat yükü:
27.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
9.26
Alış işlemleri:
421 (48.84%)
Satış işlemleri:
441 (51.16%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
1.91 USD
Ortalama zarar:
-8.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-72.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.31 USD (3)
Aylık büyüme:
1.68%
Yıllık tahmin:
23.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.33 USD
Maksimum:
83.31 USD (16.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.77% (83.31 USD)
Varlığa göre:
68.86% (825.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 426
NZDCAD 277
AUDNZD 159
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 438
NZDCAD 245
AUDNZD 89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 9.7K
NZDCAD 8.7K
AUDNZD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.81 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +99.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Minimum deposit : $250
Average Return : 5-15% per month
Don't Interfere while positions are open.
Withdraw profit after every month.
