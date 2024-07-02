- Büyüme
İşlemler:
862
Kârla kapanan işlemler:
781 (90.60%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (9.40%)
En iyi işlem:
82.81 USD
En kötü işlem:
-33.75 USD
Brüt kâr:
1 491.39 USD (54 913 pips)
Brüt zarar:
-719.68 USD (30 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (99.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
103.22 USD (54)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
73.03%
Maks. mevduat yükü:
27.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
9.26
Alış işlemleri:
421 (48.84%)
Satış işlemleri:
441 (51.16%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
1.91 USD
Ortalama zarar:
-8.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-72.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.31 USD (3)
Aylık büyüme:
1.68%
Yıllık tahmin:
23.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.33 USD
Maksimum:
83.31 USD (16.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.77% (83.31 USD)
Varlığa göre:
68.86% (825.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|426
|NZDCAD
|277
|AUDNZD
|159
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|438
|NZDCAD
|245
|AUDNZD
|89
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|9.7K
|NZDCAD
|8.7K
|AUDNZD
|6.3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +82.81 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +99.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Minimum deposit : $250
Average Return : 5-15% per month
Don't Interfere while positions are open.
Withdraw profit after every month.
