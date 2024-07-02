- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
862
Profit Trade:
781 (90.60%)
Loss Trade:
81 (9.40%)
Best Trade:
82.81 USD
Worst Trade:
-33.75 USD
Profitto lordo:
1 491.39 USD (54 913 pips)
Perdita lorda:
-719.68 USD (30 247 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (99.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.22 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
73.03%
Massimo carico di deposito:
27.64%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
9.26
Long Trade:
421 (48.84%)
Short Trade:
441 (51.16%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
1.91 USD
Perdita media:
-8.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-72.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.31 USD (3)
Crescita mensile:
1.80%
Previsione annuale:
23.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.33 USD
Massimale:
83.31 USD (16.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.77% (83.31 USD)
Per equità:
68.86% (825.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|426
|NZDCAD
|277
|AUDNZD
|159
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|438
|NZDCAD
|245
|AUDNZD
|89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9.7K
|NZDCAD
|8.7K
|AUDNZD
|6.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.81 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +99.27 USD
Massima perdita consecutiva: -72.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Minimum deposit : $250
Average Return : 5-15% per month
Don't Interfere while positions are open.
Withdraw profit after every month.
Non ci sono recensioni