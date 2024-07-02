SegnaliSezioni
Patel Gunjan Bharatbhai

Compound FX

0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 194%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
862
Profit Trade:
781 (90.60%)
Loss Trade:
81 (9.40%)
Best Trade:
82.81 USD
Worst Trade:
-33.75 USD
Profitto lordo:
1 491.39 USD (54 913 pips)
Perdita lorda:
-719.68 USD (30 247 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (99.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.22 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
73.03%
Massimo carico di deposito:
27.64%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
9.26
Long Trade:
421 (48.84%)
Short Trade:
441 (51.16%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
1.91 USD
Perdita media:
-8.88 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-72.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.31 USD (3)
Crescita mensile:
1.80%
Previsione annuale:
23.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.33 USD
Massimale:
83.31 USD (16.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.77% (83.31 USD)
Per equità:
68.86% (825.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 426
NZDCAD 277
AUDNZD 159
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 438
NZDCAD 245
AUDNZD 89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 9.7K
NZDCAD 8.7K
AUDNZD 6.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Minimum deposit : $250
Average Return : 5-15% per month
Don't Interfere while positions are open.
Withdraw profit after every month.
Non ci sono recensioni
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 11:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 15:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
