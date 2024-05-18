SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EALazyPro Akun 3 V1 32236515
Agustinus Cahya Harjanto

EALazyPro Akun 3 V1 32236515

Agustinus Cahya Harjanto
0 avis
Fiabilité
142 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 408%
XMGlobal-Real 22
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 151
Bénéfice trades:
1 610 (74.84%)
Perte trades:
541 (25.15%)
Meilleure transaction:
142.25 USD
Pire transaction:
-27.92 USD
Bénéfice brut:
2 537.69 USD (399 620 pips)
Perte brute:
-1 200.50 USD (296 503 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (6.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
173.48 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
97.80%
Charge de dépôt maximale:
19.73%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.06
Longs trades:
1 184 (55.04%)
Courts trades:
967 (44.96%)
Facteur de profit:
2.11
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
1.58 USD
Perte moyenne:
-2.22 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-120.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-120.92 USD (6)
Croissance mensuelle:
24.08%
Prévision annuelle:
292.19%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
120.92 USD (7.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.40% (67.69 USD)
Par fonds propres:
39.93% (135.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDmicro 1262
AUDUSDmicro 593
AUDCADmicro 155
GOLDmicro 88
EURGBPmicro 36
EURAUDmicro 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDmicro 606
AUDUSDmicro 497
AUDCADmicro 40
GOLDmicro 159
EURGBPmicro 26
EURAUDmicro 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDmicro 9K
AUDUSDmicro 11K
AUDCADmicro 6.6K
GOLDmicro 73K
EURGBPmicro 5.5K
EURAUDmicro -2.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +142.25 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +6.92 USD
Perte consécutive maximale: -120.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.09 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 01:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EALazyPro Akun 3 V1 32236515
30 USD par mois
408%
0
0
USD
261
USD
142
99%
2 151
74%
98%
2.11
0.62
USD
40%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.