SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EALazyPro Akun 3 V1 32236515
Agustinus Cahya Harjanto

EALazyPro Akun 3 V1 32236515

Agustinus Cahya Harjanto
0 inceleme
Güvenilirlik
142 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 409%
XMGlobal-Real 22
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 152
Kârla kapanan işlemler:
1 611 (74.86%)
Zararla kapanan işlemler:
541 (25.14%)
En iyi işlem:
142.25 USD
En kötü işlem:
-27.92 USD
Brüt kâr:
2 538.29 USD (400 216 pips)
Brüt zarar:
-1 200.50 USD (296 503 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (6.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
173.48 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
97.80%
Maks. mevduat yükü:
19.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.06
Alış işlemleri:
1 185 (55.07%)
Satış işlemleri:
967 (44.93%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
1.58 USD
Ortalama zarar:
-2.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-120.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.92 USD (6)
Aylık büyüme:
22.73%
Yıllık tahmin:
275.83%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
120.92 USD (7.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.40% (67.69 USD)
Varlığa göre:
39.93% (135.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDmicro 1262
AUDUSDmicro 593
AUDCADmicro 155
GOLDmicro 89
EURGBPmicro 36
EURAUDmicro 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDmicro 606
AUDUSDmicro 497
AUDCADmicro 40
GOLDmicro 159
EURGBPmicro 26
EURAUDmicro 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDmicro 9K
AUDUSDmicro 11K
AUDCADmicro 6.6K
GOLDmicro 74K
EURGBPmicro 5.5K
EURAUDmicro -2.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +142.25 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.09 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 01:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EALazyPro Akun 3 V1 32236515
Ayda 30 USD
409%
0
0
USD
261
USD
142
99%
2 152
74%
98%
2.11
0.62
USD
40%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.