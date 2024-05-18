SegnaliSezioni
Agustinus Cahya Harjanto

EALazyPro Akun 3 V1 32236515

Agustinus Cahya Harjanto
0 recensioni
Affidabilità
142 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 409%
XMGlobal-Real 22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 152
Profit Trade:
1 611 (74.86%)
Loss Trade:
541 (25.14%)
Best Trade:
142.25 USD
Worst Trade:
-27.92 USD
Profitto lordo:
2 538.29 USD (400 216 pips)
Perdita lorda:
-1 200.50 USD (296 503 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (6.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.48 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
97.80%
Massimo carico di deposito:
19.73%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.06
Long Trade:
1 185 (55.07%)
Short Trade:
967 (44.93%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-2.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-120.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.92 USD (6)
Crescita mensile:
23.76%
Previsione annuale:
288.59%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
120.92 USD (7.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.40% (67.69 USD)
Per equità:
39.93% (135.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDmicro 1262
AUDUSDmicro 593
AUDCADmicro 155
GOLDmicro 89
EURGBPmicro 36
EURAUDmicro 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDmicro 606
AUDUSDmicro 497
AUDCADmicro 40
GOLDmicro 159
EURGBPmicro 26
EURAUDmicro 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDmicro 9K
AUDUSDmicro 11K
AUDCADmicro 6.6K
GOLDmicro 74K
EURGBPmicro 5.5K
EURAUDmicro -2.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +142.25 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +6.92 USD
Massima perdita consecutiva: -120.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

