Signaux / MetaTrader 4 / SteadyRockGrowth IFL XAUUSD Tickmill
Konstantinos Karantonis

SteadyRockGrowth IFL XAUUSD Tickmill

Konstantinos Karantonis
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 33%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
792
Bénéfice trades:
377 (47.60%)
Perte trades:
415 (52.40%)
Meilleure transaction:
23.14 EUR
Pire transaction:
-20.23 EUR
Bénéfice brut:
3 589.78 EUR (397 610 pips)
Perte brute:
-3 258.51 EUR (357 410 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (154.74 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
154.74 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
22.71%
Charge de dépôt maximale:
3.37%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.19
Longs trades:
582 (73.48%)
Courts trades:
210 (26.52%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.42 EUR
Bénéfice moyen:
9.52 EUR
Perte moyenne:
-7.85 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-90.21 EUR)
Perte consécutive maximale:
-104.86 EUR (12)
Croissance mensuelle:
4.31%
Prévision annuelle:
52.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.36 EUR
Maximal:
279.48 EUR (22.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.41% (275.39 EUR)
Par fonds propres:
4.02% (44.73 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 792
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 378
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.14 EUR
Pire transaction: -20 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +154.74 EUR
Perte consécutive maximale: -90.21 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 4
CPTMarkets-Live
0.13 × 8
Pepperstone-Edge03
0.29 × 7
Tickmill-Live
0.47 × 17
UniverseWheel-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live04
0.67 × 3
XMUK-Real 17
0.83 × 6
RoboForex-Pro
1.08 × 13
ICMarkets-Live11
2.00 × 1
XMGlobal-Real 26
2.00 × 2
23 plus...
Aucun avis
2025.04.09 11:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 09:03
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.29 19:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.27 23:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.22 07:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.21 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.19 08:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.12 15:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.03 16:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 09:37
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.16 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 16:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.15 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.