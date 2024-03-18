Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 Exness-Real18 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live23 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 2 Darwinex-Live 0.00 × 1 Exness-Real2 0.00 × 4 CPTMarkets-Live 0.13 × 8 Pepperstone-Edge03 0.29 × 7 Tickmill-Live 0.47 × 17 UniverseWheel-Live 0.50 × 2 ICMarkets-Live04 0.67 × 3 XMUK-Real 17 0.83 × 6 RoboForex-Pro 1.08 × 13 ICMarkets-Live11 2.00 × 1 XMGlobal-Real 26 2.00 × 2 23 plus...