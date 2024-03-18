- Croissance
Trades:
792
Bénéfice trades:
377 (47.60%)
Perte trades:
415 (52.40%)
Meilleure transaction:
23.14 EUR
Pire transaction:
-20.23 EUR
Bénéfice brut:
3 589.78 EUR (397 610 pips)
Perte brute:
-3 258.51 EUR (357 410 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (154.74 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
154.74 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
22.71%
Charge de dépôt maximale:
3.37%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.19
Longs trades:
582 (73.48%)
Courts trades:
210 (26.52%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.42 EUR
Bénéfice moyen:
9.52 EUR
Perte moyenne:
-7.85 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-90.21 EUR)
Perte consécutive maximale:
-104.86 EUR (12)
Croissance mensuelle:
4.31%
Prévision annuelle:
52.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.36 EUR
Maximal:
279.48 EUR (22.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.41% (275.39 EUR)
Par fonds propres:
4.02% (44.73 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|792
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|378
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|40K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +23.14 EUR
Pire transaction: -20 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +154.74 EUR
Perte consécutive maximale: -90.21 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 4
|
CPTMarkets-Live
|0.13 × 8
|
Pepperstone-Edge03
|0.29 × 7
|
Tickmill-Live
|0.47 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.67 × 3
|
XMUK-Real 17
|0.83 × 6
|
RoboForex-Pro
|1.08 × 13
|
ICMarkets-Live11
|2.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|2.00 × 2
Aucun avis
