Sinyaller / MetaTrader 4 / SteadyRockGrowth IFL XAUUSD Tickmill
Konstantinos Karantonis

SteadyRockGrowth IFL XAUUSD Tickmill

Konstantinos Karantonis
0 inceleme
Güvenilirlik
81 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 33%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
793
Kârla kapanan işlemler:
378 (47.66%)
Zararla kapanan işlemler:
415 (52.33%)
En iyi işlem:
23.14 EUR
En kötü işlem:
-20.23 EUR
Brüt kâr:
3 590.43 EUR (397 685 pips)
Brüt zarar:
-3 258.51 EUR (357 410 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (154.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
154.74 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
22.71%
Maks. mevduat yükü:
3.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
583 (73.52%)
Satış işlemleri:
210 (26.48%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.42 EUR
Ortalama kâr:
9.50 EUR
Ortalama zarar:
-7.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-90.21 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-104.86 EUR (12)
Aylık büyüme:
4.36%
Yıllık tahmin:
52.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.36 EUR
Maksimum:
279.48 EUR (22.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.41% (275.39 EUR)
Varlığa göre:
4.02% (44.73 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 793
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 379
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.14 EUR
En kötü işlem: -20 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +154.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -90.21 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 4
CPTMarkets-Live
0.13 × 8
Pepperstone-Edge03
0.29 × 7
Tickmill-Live
0.47 × 17
UniverseWheel-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live04
0.67 × 3
XMUK-Real 17
0.83 × 6
RoboForex-Pro
1.08 × 13
ICMarkets-Live11
2.00 × 1
XMGlobal-Real 26
2.00 × 2
İnceleme yok
2025.04.09 11:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 09:03
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.29 19:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.27 23:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.22 07:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.21 21:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.19 08:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.18 21:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.12 15:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.03 16:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 09:37
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.16 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 16:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.15 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.