İşlemler:
793
Kârla kapanan işlemler:
378 (47.66%)
Zararla kapanan işlemler:
415 (52.33%)
En iyi işlem:
23.14 EUR
En kötü işlem:
-20.23 EUR
Brüt kâr:
3 590.43 EUR (397 685 pips)
Brüt zarar:
-3 258.51 EUR (357 410 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (154.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
154.74 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
22.71%
Maks. mevduat yükü:
3.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
583 (73.52%)
Satış işlemleri:
210 (26.48%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.42 EUR
Ortalama kâr:
9.50 EUR
Ortalama zarar:
-7.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-90.21 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-104.86 EUR (12)
Aylık büyüme:
4.36%
Yıllık tahmin:
52.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.36 EUR
Maksimum:
279.48 EUR (22.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.41% (275.39 EUR)
Varlığa göre:
4.02% (44.73 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|793
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|379
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.14 EUR
En kötü işlem: -20 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +154.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -90.21 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 4
|
CPTMarkets-Live
|0.13 × 8
|
Pepperstone-Edge03
|0.29 × 7
|
Tickmill-Live
|0.47 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.67 × 3
|
XMUK-Real 17
|0.83 × 6
|
RoboForex-Pro
|1.08 × 13
|
ICMarkets-Live11
|2.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|2.00 × 2
